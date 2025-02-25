Yıllar önce ardına bile bakmadan kaçmıştı: Her şeyin başladığı yere döndü!

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Bu arada uluslararası alanda tanınan bir insan hakları avukatı olan Amal Clooney ile söylentileri eksik olmasa da düzgün giden bir evliliği var... Bu aşkın biri kız diğeri erkek iki tane meyvesi de dünyaya geldi.

Kısaca özetlemek gerekirse bir yanda güzel ailesi, diğer yanda dudak uçuklatan serveti, sadece ülkesi ABD'de değil Avrupa'da İtalya, İngiltere ve Fransa'da lüks villalarıyla özenilecek bir hayata sahip.

Peki ya artık 63 yaşına gelen George Clooney'in bunca zamanın ardından yıllar önce köşe bucak kaçtığı hayata bu kez kendi isteğiyle döndüğünü biliyor musunuz?

GENÇLİĞİNDE BU HAYATTAN KAÇMIŞTI

Bunun nasıl olduğuna bakmak gerekirse...

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George Clooney, çocukluğunu Kentucky de geçirdi. Bir başka deyişle tarım ve çiftçiliğin ana geçim kaynağı olduğu bir bölgede... Üstelik de bir çiftlikte.

Clooney'in The New York Times gazetesine verdiği röportajda söylediğine göre o dönemde en çok istediği çiftlik hayatından, o kırsal ortamdan kaçıp kurtulmaktı.

Sonunda bu istediğini de yaptı. Ama Hollywood'daki kariyerini belli bir noktaya getirdikten sonra bu kez de kendi arzusuyla gençlik yıllarında kaçtığı o hayata döndü.

ARTIK FRANSA'DAKİ ARAZİSİNDE TRAKTÖR KULLANIYOR

Evet doğru bildiniz! Artık George Clooney tamamen içinden öyle geldiği için bir zamanlar kaçtığı çiftlik hayatına geri döndü.

Clooney, röportajda bu durumu şöyle anlattı: "Şimdi kendimi o eski hayatın içinde buldum... Traktör kullanıyorum ve bir çiftçi ne yapıyorsa onu yapıyorum. Normal bir hayat sürmek içir en iyi yol bu."

Kendi sözlerinden de anlaşıldığı üzere George Clooney, her ne kadar kaçıp kurtulmak istese de aslında kanına işlemiş olan o hayattan artık keyif alıyor,

Clooney'in tam bir çiftçi gibi yaşamasına olanak ağlayan yer ise Fransa'daki mülkü..

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Eşi Amal Clooney, 7 yaşındaki ikizleri Ella ve Alexander ile yaşadığı Fransa'daki villası ünlü yıldıza son yıllarda istediği gibi bir hayat imkanı sundu.

AYRILIK SÖYLENTİLERİ BİTMEK BİLMİYOR

Bir süredir karısı Amal ve çocuklarından ayrı yaşamak zorunda kaldığı için haklarında boşanıyor olduklarına dair söylentiler çıkan George Clooney, tabii ki ana vatanı ile bağlarını da koparmadı.

Hatta kariyeriyle ilgili olarak en büyük hayalini gerçekleştiriyor.

Çok izlenen filmlerinden biri olan Good Night and Good Luck ile ilk Broadway deneyimini de yaşayacak önümüzdeki ay.

Bu yüzden karısı Amal ve ikizleri ailenin ana üssü olarak belirlenen Fransa'daki mülklerinde yaşarken George Clooney de işi gereği vaktinin büyük bölümünü New York'te geçirecek.

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ÇOCUKLUĞU KIRSAL BÖLGEDE GEÇTİ

Eski bir güzellik kraliçesi olan Nina Clooney ile gazeteci Nick Clooney'in oğlu olarak dünyaya geldi tam adıyla George Timothy Clooney. Katı Katolik geleneklerine bağlı olarak Kentucky'de kırsal bir ortamda büyüdü.

Kendine farklı bir hayat kurmak istiyordu. Fiziksel görünümünün avantajıyla da 1970'lerde TV ekranlarında kariyerine başladı.

Aslında ondan önce beyzbol ya da basketbol alanında kendini geliştirmek istemişti. Ama başarılı olamayınca oyunculuğa geçiş yaptı.

Centennial adlı 1978 tarihli yapımda figüran olarak yer aldı. İlk önemli rolünü ise E/R adlı sitkomda 1984 yılında üstlendi.

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Roseanne, Baby Talk, Bodies of Evidence derken ER adlı tıp eksenli diziyle şeytanın bacağını kırdı... Ondan sonra da bugünlere geldi.