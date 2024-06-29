Umutsuzca Ã§abalÄ±yorlar... Ama ardÄ±nda ince bir hesap var... KonuÅŸ bizimle Kate

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Harry'nin Meghan Markle ile evlenmesinden sonra baÅŸlayan gerilim giderek bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve artÄ±k tamiri zor bir hale geldi.

Fakat, son haftalarda basÄ±na yansÄ±yan bazÄ± iddialara gÃ¶re artÄ±k ABD'de yaÅŸayan Prens Harry ile Meghan Markle, Prens William'Ä±n karÄ±sÄ± Kate Middleton'a ulaÅŸmak iÃ§in amansÄ±z bir Ã§aba iÃ§inde.

Yine ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re bu ÅŸekilde aileyle aralarÄ±nÄ± yumuÅŸatmaya ve kanser tedavisi gÃ¶ren Kate'in de gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.Â

ARKASINDA Ä°NCE BÄ°R HESAP VAR

ABD ve Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yansÄ±yan iddialara gÃ¶re Harry ile Meghan, ne yapÄ±p ne edip Kate Middleton ile iletiÅŸim kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ama bazÄ± yorumlara gÃ¶re bunun da ardÄ±nda bambaÅŸka bir "ince hesap" var. OK! dergisine konuÅŸan bir kaynaÄŸÄ±n belirttiÄŸine gÃ¶re Meghan Markle, iki kardeÅŸ arasÄ±ndaki gerilimi bitiren kiÅŸi olmak istiyor.Â Bu konudaki Ã§abasÄ± da bu yÃ¼zden.

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BÃ¶ylece dÃ¼nya toplumunda bazÄ± kiÅŸiler Ã¼zerinde oluÅŸan kendisiyle ilgili kÃ¶tÃ¼ imajÄ± dÃ¼zeltebileceÄŸine inanÄ±yor.

Sussex Ã§iftinin, yani Meghan ile Harry'nin umudu, Kate, biraz daha toparlanÄ±p tekrar eski gÃ¼nlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde kendileriyle aile arasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ olabilmesi.

DÃ–RT YILDIR NEREDEYSE HÄ°Ã‡ KONUÅžMADILARÂ

Prens Harry, 2020 yÄ±lÄ±nda aileden ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ktan sonra Kate Middleton ile Ã§ok fazla bir araya gelmedi. AynÄ± ÅŸekilde aÄŸabeyi William ile de hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmedi.

Dedeleri Prens Philip'in cenaze tÃ¶reninde Kate iki kardeÅŸi bir araya getirip kÄ±sa sÃ¼re de olsa aralarÄ±nda bir diyalog kurmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak ondan sonra iki kardeÅŸ arasÄ±ndaki baÄŸlar tamamen koptu.

Harry, babasÄ± Kral Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reninde Londra'daydÄ± ama ne Kate ile konuÅŸtu ve gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ ne de William ile.

AynÄ± ÅŸekilde Charles'Ä±n kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra da Londra'ya gitti ama o sÄ±rada da Kate ve William ile hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmedi. Ki zaten babasÄ±yla da sadece 45 dakika gÃ¶rÃ¼ÅŸebildi. Sonra apar topar memleketine dÃ¶ndÃ¼.

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Ãœstelik Kate'in kanser tedavisi gÃ¶receÄŸini de dÃ¼nyadaki milyonlarca kiÅŸiyle aynÄ± anda basÄ±ndan Ã¶ÄŸrendiler. Sanki ailenin Ã¼yesi deÄŸilmiÅŸÃ§esine!Â

Harry ile Meghan, Nijerya seyahati Ã¶ncesinde Londra'da havaalanÄ±nda buluÅŸtular ama o zaman da hemen uÃ§aklarÄ±na binip yola devam ettiler. Yani aileyle gÃ¶rÃ¼ÅŸme ÅŸanslarÄ± olmadÄ±.

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Â 'AÄ°LE HAKKINDA KONUÅžMAYI BIRAK' UYIRISIÂ

Bu arada aileden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra bir dijital platforma hazÄ±rladÄ±klarÄ± programda da, Harry'nin hayatÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± Spare adlÄ± kitapta da Ä°ngiliz kraliyet ailesi Sussex Ã§ifti tarafÄ±ndan yerden yere vurulmuÅŸtu.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yansÄ±yan iddialara gÃ¶re de Kral Charles, oÄŸlu Harry'den artÄ±k aileyle ilgili bu tÃ¼rden aÃ§Ä±klamalar yapmamasÄ± konusunda uyarÄ±da bulundu.

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Durum bÃ¶yleyken Meghan ile Harry'nin, Kate'e ve onun aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla William ve Charles'a ulaÅŸma Ã§abalarÄ±nÄ±n nasÄ±l bir sonuca varacaÄŸÄ± ise henÃ¼z net deÄŸil. Hatta Sussex Ã§iftinin bunu baÅŸarÄ±p baÅŸaramayacaÄŸÄ± bile belirsizliÄŸini koruyor.

BazÄ± yorumlara gÃ¶re Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n bÃ¼tÃ¼n olup bitenlerden sonra aileye tekrar yanaÅŸma Ã§abalarÄ±nÄ±n istedikleri gibi bir hedefe ulaÅŸmasÄ± da Ã§ok mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

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