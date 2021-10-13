Umut Oğuz kimdir? Fiko karakteriyle tanınıyor

Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Umut Oğuz, 2 Temmuz 1977 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi'nin Turizm Otelcilik bölümü ve Marmara Üniversitesi'nin spor akademisi bölümünü bitirdi. 1999 yılında tiyatro oyunculuğuna başlamış ve birçok tiyatroda rol aldı. 2008 yılında Adanalı televizyon dizisinde Fiko karakterini canlandırmasıyla tanındı. Sevilay Oğuz ile evli olan Umut Oğuz'un 1 oğlu var.
Televizyon dizileri
Bahtiyar Ölmez, 2017, Şinasi
Kertenkele 2014-2016 Şevket
Boynu Bükükler (Konuk Oyuncu)
Bana Bir Soygun Yaz, 2012, Süleyman
Nuri, 2011
Müziklerin Efendisi, 2011, Sabit
Dedektif Memoli, 2011, Fiko
Papatyam, 2010, 2011, Abbas
Yalancı Romantik, 2008, 2009, Kafe sahibi Hamit
Emret Komutanım, 2008, Zihni Fikri Parlak
Adanalı, 2008-2010, Fiko, Lezize Teyze, Lezize Nine
Kuzey Rüzgarı, 2007, Kâmil
Cumhur Cemaat, 2007
Üç Kadın, 2005
Çil Horoz, 2005, Kazım
Sevda Tepesi, 2005, Eküri Ahmet
Saf Asaf, 2005
Emret Komutanım, 2005, Korhan
Acı Hayat, 2004-2006, Ercü
Üç Kişilik Aşk, 2004
Çalınan Ceset, 2004, Hayri
Tatil Aşkları, 2004, Berke
Büyük Buluşma, 2004, Cemil
Şöhretler Kebapçısı, 2003
Sırlar Dünyası/Sır Kapısı, 2002, Yılmaz
Üvey Baba, 2000, Hakan
Ona Bakma Bana Bak, 2000
Güneş Yanıkları, 2000
Sinema
Bana Bir Soygun Yaz 2, 2018
Süper İncir, 2013 , öğretmen
Koğuş Akademisi, 2013
Bana Bir Soygun Yaz, 2012
Süpertürk, 2012
Umut Adası, 2006, Gazanfer
Tramvay, 2006, Tedhişçi
Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e cevap: Oturduğum koltuk ona battı
Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!
Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
Aşk bitti, 150 bini geri ver!