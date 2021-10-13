Umut Oğuz kimdir? Fiko karakteriyle tanınıyor

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Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Umut Oğuz, 2 Temmuz 1977 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi'nin Turizm Otelcilik bölümü ve Marmara Üniversitesi'nin spor akademisi bölümünü bitirdi. 1999 yılında tiyatro oyunculuğuna başlamış ve birçok tiyatroda rol aldı. 2008 yılında Adanalı televizyon dizisinde Fiko karakterini canlandırmasıyla tanındı. Sevilay Oğuz ile evli olan Umut Oğuz'un 1 oğlu var.



Televizyon dizileri



Bahtiyar Ölmez, 2017, Şinasi

Kertenkele 2014-2016 Şevket

Boynu Bükükler (Konuk Oyuncu)

Bana Bir Soygun Yaz, 2012, Süleyman

Nuri, 2011

Müziklerin Efendisi, 2011, Sabit

Dedektif Memoli, 2011, Fiko

Papatyam, 2010, 2011, Abbas

Yalancı Romantik, 2008, 2009, Kafe sahibi Hamit

Emret Komutanım, 2008, Zihni Fikri Parlak

Adanalı, 2008-2010, Fiko, Lezize Teyze, Lezize Nine

Kuzey Rüzgarı, 2007, Kâmil

Cumhur Cemaat, 2007

Üç Kadın, 2005

Çil Horoz, 2005, Kazım

Sevda Tepesi, 2005, Eküri Ahmet

Saf Asaf, 2005

Emret Komutanım, 2005, Korhan

Acı Hayat, 2004-2006, Ercü

Üç Kişilik Aşk, 2004

Çalınan Ceset, 2004, Hayri

Tatil Aşkları, 2004, Berke

Büyük Buluşma, 2004, Cemil

Şöhretler Kebapçısı, 2003

Sırlar Dünyası/Sır Kapısı, 2002, Yılmaz

Üvey Baba, 2000, Hakan

Ona Bakma Bana Bak, 2000

Güneş Yanıkları, 2000



Sinema



Bana Bir Soygun Yaz 2, 2018

Süper İncir, 2013 , öğretmen

Koğuş Akademisi, 2013

Bana Bir Soygun Yaz, 2012

Süpertürk, 2012

Umut Adası, 2006, Gazanfer

Tramvay, 2006, Tedhişçi