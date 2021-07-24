Umut Kurt ve sevgilisi Melisa İnci'nin düğünü ne zaman?

Market alışverişi yapan çift, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Pandemi dönemini nasıl geçirdikleri sorulunca Umut Kurt “Pandemide çalıştık. Melisa ile ‘Arka Beşli’ filmini ve ‘Çıplak’ dizisini çektik.

Ağustos sonunda bir filmimiz daha olacak” dedi. İkili, düğün planları hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi:

“Seneye düşünüyoruz. Ortalık biraz daha sakinleşsin. Bu süreçte her şeye beraber karar veriyoruz.”

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