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Haber Giriş: 24.07.2021 - 08:53 | Son Güncelleme:

Umut Kurt ve sevgilisi Melisa İnci'nin düğünü ne zaman?

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Umut Kurt ve sevgilisi Melisa İnci'nin düğünü ne zaman?

Umut Kurt, bir süre önce evlenme teklif ettiği sanat yönetmeni sevgilisi Melisa İnci ile önceki gün Cihangir’de görüntülendi.

Market alışverişi yapan çift, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Pandemi dönemini nasıl geçirdikleri sorulunca Umut Kurt “Pandemide çalıştık. Melisa ile ‘Arka Beşli’ filmini ve ‘Çıplak’ dizisini çektik.

Umut Kurt ve sevgilisi Melisa İncinin düğünü ne zaman

Ağustos sonunda bir filmimiz daha olacak” dedi. İkili, düğün planları hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi:

“Seneye düşünüyoruz. Ortalık biraz daha sakinleşsin. Bu süreçte her şeye beraber karar veriyoruz.”

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Bekleyin kask takacağız

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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