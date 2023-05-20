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Umut Evirgen sevgilisiyle gecelerde.... 'Kız arkadaşım rahatsız oluyor'

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#Umut Evirgen#Tuba Büyüküstün#Melisa Şenolsun
Umut Evirgen sevgilisiyle gecelerde.... Kız arkadaşım rahatsız oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 09:27

Umut Evirgen yeni sevgilisiyle görüntülendi. Alara isimli genç kadın objektiflerden rahatsız olunca ünlü işletmecinin arkasına gizlendi.

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Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkilerle magazin gündeminden düşmeyen Umut Evirgen, şimdilerde ünlü olmayan bir kadınla birlikte.

Genç işletmeci, adının Alara olduğu öğrenilen yeni sevgilisiyle önceki akşam Asmalımescit’teki Soho adlı mekândaydı. İkilinin yanında Evirgen’in yakın arkadaşı Ali Gürsoy ile onun sevgilisi Gonca Ünsal da vardı.

Umut Evirgen sevgilisiyle gecelerde.... Kız arkadaşım rahatsız oluyor

BİZİ ÇEKİYORLAR!

Umut Evirgen gecenin finalinde mekândan sevgilisiyle çıktı. O sırada patlayan flaşlar, genç kadını panikletti. Evirgen’in arkasına saklanan kadın, objektifleri göstererek “Umut bizi çekiyorlar” dedi.

Umut Evirgen sevgilisiyle gecelerde.... Kız arkadaşım rahatsız oluyor

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Umut Evirgen muhabirlerden kibarca ricada bulundu: “Arkadaşlar bu kadar yeterli, kız arkadaşım rahatsız oluyor. Rica etsem, artık çekmeseniz olur mu?”

 

 

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#Umut Evirgen#Tuba Büyüküstün#Melisa Şenolsun

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