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Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşletmeci Umut Evirgen eski sevgilisi Melisa Şenolsun ile yan yana!

#Umut Evirgen Kimdir#Umut Evirgen Sevgilileri#Umut Evirgen Melisa Şenolsun
Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında, nereli İşletmeci Umut Evirgen eski sevgilisi Melisa Şenolsun ile yan yana

İşletmeci umut Evirgen sevgilileri ile gündemden düşmüyor. Adı bir süre önce de Serenay Sarıkaya ile anılan Evirgen, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi oyuncu Melisa Şenolsun’ la bir araya geldi. Kimya filmi galasında birlikte görüntü veren eski sevgililer, “Biz profesyoneliz” açıklamasında bulundu. Sık sık oyuncu sevgilileriyle gündeme gelen Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Umut Evirgen hakkında merak edilenler…

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Ünlü işletmeci Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün’le 3 yıllık ilişkisini noktaladıktan kısa süre sonra bir başka oyuncuyla; Melisa Şenolsun’la aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin ilişkileri Umut Evirgen’in eski aşkı Tuba Büyüküstün’e mesaj atmasıyla son bulmuştu. Sonrasında Umut Evirgen’in adı başka bir oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılmıştı. Henüz ikiliden açıklama gelmezken, eski sevgililer Melisa Şenolsun ve umut Evirgen, bir proje için bir araya geldi. Umut Evirgen’in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmde rol alan Melisa Şenolsun, “İkimiz de profesyoneliz, işimizi yaptık, herhangi bir sorun yok” dedi.

Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında, nereli İşletmeci Umut Evirgen eski sevgilisi Melisa Şenolsun ile yan yana

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi.

Lisans eğitimini New York’da Berkeley College’de İşletme alanında tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sinema TV alanında yaptı. İlk kısa filmi olan İyi Yemek Öldürür’le aralarında Edmonton Film Festival (Oscar Qualifying)’in de yer aldığı pek çok festivale katıldı. ClujShorts ve Short to the Point festivallerinde En İyi Kurgu, Malatya Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü aldı. Senaristliğini yaptığı projeleri hayata geçirebilmek için 2019 yılında Set Sanat Prodüksiyon’u kurdu. İlk uzun metrajlı filmi olan Ben Bir Denizim’in senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı.

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Filmin başrollerinde Serkan Keskin, Gürberk Polat, Celil Nalçakan ve Sitare Akbaş yer aldı. Ben Bir Denizim, Cinequest Film & Creativity Festival, Crystal Palace International Film Festival, Rhode Island Film Festival ve Edmonton Film Festival’den davet aldı ve ilk gösterimini Adana Altın Koza Film Festivali’nde yaptı. Burada Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü. Uluslararası prömiyerini Filmfestival Cottbus’da yaptı. Yine aynı yıl, bir karantina evinde yaşananları konu alan Dünyanın En Hafif Filmi’nin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazdığı Anasının Kuzusu isimli yeni uzun metraj film projesi, Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Platformu’na seçildi.

Son olarak Kimya adlı sinema filmi yönetmenliğini ve senaristliğini yapan Umut Evirgen, filminin başrolünde eski sevgilisi Melisa Şenolsun’a yer verdi.

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