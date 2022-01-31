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Umut Evirgen, Atina’yı Serenay Sarıkaya'nın ayağına getirdi

#Umut Evirgen#Serenay Sarıkaya#Marianna Papamakariou
Umut Evirgen, Atina’yı Serenay Sarıkayanın ayağına getirdi
Mehmet Üstündağ

Umut Evirgen, Atina’da Marianna Papamakariou’nun konserine gidemediği için üzülen Serenay Sarıkaya için İstanbul’da “Yunan Gecesi” organize etti. İşletmeci, Papamakariou’yu 150 bin TL’ye İstanbul’a getirdi.

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Ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya’nın aşkı duyduğuma göre devam ediyor. Yılbaşı öncesi Amerika’nın ardından Atina ve Paris’e giden âşıklar, dönüşte kısa bir ayrılık yaşasa da yeniden barışmış.

Şimdi duyduğum bir habere göre, Umut Evirgen sevgilisinin ayaklarını yerden kesen bir olaya imza atmış! Atina’da gezerken, en sevdiği Yunan sanatçılardan Marianna Papamakariou’nun yılbaşında konseri olduğunu gören Sarıkaya, Paris’e devam edecekleri için bu konseri kaçırdığına çok üzülmüş.

Umut Evirgen, Atina’yı Serenay Sarıkayanın ayağına getirdi

Sevgilisinin üzülmesine üzülen Evirgen ise gizli bir organizasyon yaparak Papamakariou’yu İstanbul’a davet edip, sahibi olduğu La Boucherie’de özel bir Yunan gecesi organize etmiş.

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Geçen perşembe gecesi gerçekleşen konser için Umut Evirgen’in 150 bin lira harcadığı söyleniyor.

Sokaktaki dostlarını unutmadı!

Esentepe’deki Nadide Meyhane’nin patronu Mert Çakırhan da hayvan sevgisiyle biliniyor. Düzenli olarak restoranın çevresindeki kedi ve köpekleri besleyen Çakırhan, sokaktaki dostlarını soğuklarda da ihmal etmedi. Arabasının bagajında hep mama taşıyan genç iş insanı, kar yağışı sırasında da sokaklardaki kedi ve köpekleri besledi.

Umut Evirgen, Atina’yı Serenay Sarıkayanın ayağına getirdi

Uludağ’da bir ilk

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Derin Mermerci ve Murat Aslan, yoğun kar yağışını fırsat bilerek geçen hafta Uludağ’a kayağa gitmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, HT Kulüp objektifine poz vererek bir ilke imza attı. Mermerci ve Aslan, kısa tatil kaçamağı sonrası İstanbul’a dönerken dağ yolunda durarak kar yağışı altında yiyecek bulmakta zorlanan köpekleri beslemişti.

Umut Evirgen, Atina’yı Serenay Sarıkayanın ayağına getirdi

Bakü’yü fethetti

Başarılı oyuncu Selin Şekerci, başrollerinden birini üstlendiği “Benden Ne Olur” filminin tanıtımı için geçtiğimiz günlerde Bakü’ye gitti. Büyük ilgiyle karşılaşan Şekerci, stiliyle de beğeni topladı. Bakü’de çok sayıda yapımcıdan teklif alan güzel oyuncuya, reklamverenlerin de ilgisi büyük oldu. Bu arada dijital platform için iki ve televizyon kanalı için de bir senaryo okuyan Şekerci, yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ayrıca kendisini sürpriz bir reklam projesinde görmemiz de an meselesi...

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Umut Evirgen, Atina’yı Serenay Sarıkayanın ayağına getirdi

Marka yüzü oldu

Dünyaca ünlü cilt bakım markası IOMA Paris’in reklam yüzü Gamze Keçeli oldu. Cildine ve bakımına önem verdiği bilinen güzel oyuncu, markanın ‘yaşının en güzeli ol’ mottosunun kendisini çok iyi yansıttığını belirterek, iş birliğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Markanın fotoğraf çekimlerine ise ünlü fotoğraf sanatçısı Tamer Yılmaz imza attı.

Umut Evirgen, Atina’yı Serenay Sarıkayanın ayağına getirdi

 

 

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#Umut Evirgen#Serenay Sarıkaya#Marianna Papamakariou

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