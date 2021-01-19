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Haber Giriş: 19.01.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Umut Akyürek'in baba acısı

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Umut Akyürek'in baba acısı
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Türk Sanat Müziği'nin sevilen isim Umut Akyürek baba acısıyla sarsıldı. Akyürek'in babası Gündüz Akyürek vefat etti.

Sanatçı Umut Akyürek'in babası Gündüz Akyürek 75 yaşında vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı; 'Ahh benim garip babam acıların dindi. Yattığın yer incitmesin... Mekanın cennet olsun koca Arnavutum. Allah rızası için babacığım ve cümle ölmüşlerimize Fatiha_ı Şerîf okumanızı istirhâm ederim.' ifadelerini kullandı. Akyürek'e sevenleri başsağlığında bulundu.

Umut Akyürekin baba acısı

CENAZESİ BUGÜN
Uzun zamandır tedavi gören Gündüz Akyürek hastalığa yenik düştü. 75 yaşında hayatını kaybeden Akyürek bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Akyürek'in cenazesi, bugün ikindi namazında Sapanca Yanık Camii’den kaldırılacak.

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