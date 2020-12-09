Son Güncelleme:
Ümitcan Uygun'dan skandal yayın!
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor hayatta” programında Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun’un çektiği videoya gelen yorumlar tepki çekti.
Ümitcan Uygun’un canlı yayın videosuna gelen “Çok iyi birine benziyor, sen kötü yorumları takma boşver” gibi yorumların olması dikkatlerden kaçmazken yorumları görenler ise şoke oldu.
Program sunucuları Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı, o görüntülere ve gelen yorumlara ateş püskürdü!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle