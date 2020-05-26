Ümit Erdim'den romantik kutlama: Dünüm, bugünüm, yarınım
Oyuncu Ümit Erdim, eşi Seda Erdim ile evliliklerinin 3. yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Erdim'in paylaşımına yazdığı romantik sözler dikkatlerden kaçmadı.
Ümit Erdim ile Seda Çınar, 2017'de evlendi. Ünlü çiftin bebekleri Ses ise 2018 yılında dünyaya geldi.
34 yaşındaki Erdim, eşi ile 3. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
'Dünüm, bugünüm, yarınım'
Düğün günü çekilen fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, "Dünüm, bugünüm, yarınım. Nice 3 senelere sağlıkla inşallah" notunu düştü. Seda Erdim ise eşinin paylaşımına "Çok kalp" yorumunu yaptı.
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