Ülkesini terk etmek ona çok yaramış... Herkesin hayalindeki hayatı yaşıyor!

Haberin Devamı

Birçoğunun tercih ettiği yer de güneşli İspanya. Belki de gösteri dünyasının kalbi California'yı andıran iklimi nedeniyle...

O DA ÇOK SEVDİĞİ ÜLKEYE YERLEŞTİ

İşte Hollywood'dan göç kararı alanlardan biri de Eva Longoria. Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle tanınan Longoria, bir buçuk yılı aşkın bir süre önce İspanya'ya taşındı.

Artık Marbella'da hayal ettiği hayatı yaşıyor. Hatta belki de birçok kişinin hayali olan hayatı yaşıyor. Yanında kocası Jose Baston ve oğlu Santiago ile birlikte.

Elbette işi gerektirdiğinde ABD'ye dönüyor ama asıl yaşam merkezi İspanya'nın Marbella kenti.

Görünüşe göre de yaptığı bu değişiklik Eva Longoria'ya çok iyi geldi. Çünkü 50 yaşına girmesine rağmen sanki zaman onun için geriye doğru gidiyormuş gibi bir görüntü sergiliyor.

Haberin Devamı

SANKİ ZAMAN TERSİNE İŞLİYOR GİBİ

Eva Longoria, geçtiğimiz günlerde de takipçilerinin yeni yılını kutlayan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Orada da formda görüntüsüyle dikkat çekti.

Üzerinde, bedenine oturan açık pembe bir elbise bulunan Longoria, saçlarını da geriye doğru taramıştı. Herkese mutlu bir tatil dileyen Longoria'nın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Longoria ile 57 yaşındaki yapımcı kocası Jose Baston minik oğulları Santiago'yu da yanlarına alıp zaten yazlık bir konutlarının bulunduğu İspanya'ya taşındı.

Longoria'nın paylaşımındaki görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

YENİ HAYATI SONSUZ BİR TATİL GİBİ

Aslına bakılırsa Longoria'nın neredeyse arkasına bile bakmadan Holywood'u terk ettiği İspanya'daki hayatı kelimenin tam anlamıyla sonsuz bir tatil gibi.

Haberin Devamı

Eva Longoria, ABD'den, orada yaşadığı ve gösteri dünyasının kalbi olarak bilinen Los Angeles'tan İspanya'ya taşınma nedenini geçen yıl Page Six'e verdiği röportajda anlatmıştı.

Longoria'nın söylediğine göre bu taşınma kararını almalarının en önemli nedeni yedi yaşındaki oğulları Santiago.

Longoria, oğlunun Hollywood'un bilindik çemberine sıkışıp kalmaması için onun uzakta daha farklı bir ülkede yaşaması gerektiğini düşündü. Kocası da onunla aynı fikirde olunca onlara düşen, tası tarağı toplayıp taşınmak oldu.

LOS ANGELES'TAKİ LÜKS MALİKANEYİ SATTILAR

Uzun süredir İspanya'nın Marbella kentinde bir yazlık evleri bulunan Longoria ile Baston, bu kararı aldıktan sonra Los Angeles'taki sekiz yatak odalı lüks malikanelerini de satışa çıkardı.

Haberin Devamı

Başlarda istedikleri 22.8 milyon dolarlık fiyatı da ev bir an önce satılsın diye 18.9 milyon dolara indirdi.

Eva ile Jose'nin ilk etapta Marbella'daki yazlık evlerinde yaşamaya başladı. Ki burası zaten onlara istedikleri konforu sunuyor.

'ORASI BENİM CENNETİM' DEMİŞTİ

Aslına bakılırsa Eva Longoria, bir süre önce Marbella'daki evini ne kadar sevdiğini de anlatmıştı. O mülkünü "Bir vaha... Benim cennetim" diye tanımlamıştı Longoria.

Eva Longoria ve kocasının Marbella'daki evi de çok gösterişli bir malikane. Longoria bir röportajında evi hakkında "Orası bir yazlık ev, annem, kardeşlerim ve onların çocukları hep birlikte gelecekler. Hepsi için de yatak odası var" diye konuşmuştu.

Haberin Devamı

Longoria, kendisi ve ailesi için vazgeçilmez bir ayrıntı olan büyük bir mutfakları bulunduğunu da sözlerine eklemişti. Güzel oyuncu, orada ailece vakit geçirdiklerini söyleyip "Mutfak evin merkezi" diye tanımlamıştı.

'YA ÇALIŞIYORUM YA TRAFİKTEYİM': Eva Longoria'nın İspanya'ya taşınmasındaki bir başka amacı da Los Angeles'ın karmaşasından uzaklaşmaktı. Kentin yoğun trafiğinden ve durmadan çalışmaktan kurtulacak Longoria kendi ifadesiyle. Bu konuda bir röportajında şöyle konuşmuştu ünlü yıldız: " Los Angeles'ta çok fazla meşgulüm. Bu o kadar da güzel değil. Ya setteyim ya toplantıdayım. Belki de kalabalık trafikte sıkışmış durumdayım."





ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNDE ARADIĞINI BULDU

Eva Longoria ilk evliliğini, 2002 ile 2004 arasında Taylor Christopher ile yaptı. Ardından 2007 ile 2011 arasında Tony Parker ile evli kaldı. Longoria'nın bu ikinci düğünü bütün dünyada büyük ilgi görmüş ve günlerce sürmüştü.

Şu andaki eşi Jose Baston ile evliliği ise 2016 yılında başladı. Çiftin tek çocuğu Santiago artık beş yaşında.

Bu arada Baston'un eski evliliğinden Natalia, Mariana ve Jose adında üç tane çocuğu bulunduğunu da hatırlatalım.