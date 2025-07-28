Ülkenin en zengin genci ve en gözde bekarıydı… Görkemli düğünden bir yıl sonra bebek haberi geldi!

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Zaten bu dillerden düşmeyen düğünün en önemli konuğu da Prens William olmuştu…
GEÇEN SENE "YILIN DÜĞÜNÜ" DEMİŞLERDİ... WILLIAM BAŞ KONUK OLDU
Sadece İngiltere’nin değil Avrupa’nın da en zengin insanlarından biri olan, hatta 40 yaş altında olmasına rağmen sahip olduğu milyarlarla adını en zenginler listesinin tepesine yazdıran Westminster Dükü hayatını geçen yıl Olivia Henson'la birleştirmişti.
Westminster Dükü Hugh Grosvenor Birleşik Krallık'taki en zengin ve en prestijli aristokrat ailelerden biri olan Grosvenor ailesinin başı.
34 yaşındaki Hugh Grosvenor 6. Westminster Dükü Gerald Cavendish Grosvenor ve Natalia Grosvenor'un (Westminster Düşesi) dört çocuğundan biri ve tek oğulları.
25 YAŞINDA ÜLKESİNİN EN ZENGİN GENCİ OLDU
Westminster Dükü babasının 2016'daki ani ölümünün ardından, 25 yaşında, Birleşik Krallık'ın en genç zenginlerinden biri olmuştu.
Westminster Dükü hayatını geçen yıl Olivia Henson'la birleştirmişti.
Çift, 7 Haziran 2024'te Chester Katedrali'nde "yılın sosyete düğünü" olarak adlandırılan görkemli bir törenle evlendi. Düğüne Prens William başta olmak üzere kraliyet ailesi üyeleri de katıldı.
Gelin Olivia Henson düğünde tıpkı bir kraliyet prensesi gibi ailesinin yadigarı olan Faberge Myrtle Leaf Tacı'nı takmıştı.
DÜĞÜNDEN BİR YIL SONRA KIZLARINI KUCAKLARINA ALDILAR
Westminster Dükü ve Düşesinden düğünlerinden bir yıl sonra bebek haberi geldi.
Çiftin Cosima Florence adını verdikleri kızları dün dünyaya geldi.
Bebeğin doğumu aile tarafından "Westminster Dükü ve Düşesi, kız bebeklerinin doğumunu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyor. Hem Düşes hem de Cosima iyi durumda. Dük ve Düşes artık bir aile olarak birlikte geçirmeyi dört gözle bekliyorlar” açıklamasıyla duyuruldu.
Çiftin bebek bekledikleri haberi 12 Mart’ta yine basın sözcüleri tarafından “Westminster Dükü ve Düşesi, Düşes'in yaz aylarında doğacak bir bebek beklediğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyor. Çift bu haberden çok memnun ve birlikte bir aile kurmayı dört gözle bekliyor” açıklamasıyla duyurulmuştu.
WILLIAM VE HARRY'NİN OĞULLARININ VAFTİZ BABASI OLMUŞTU
Hugh Grosvenor ve Olivia Henson'ın kızlarının vaftiz babası büyük ihtimalle Prens William olacak. Hugh Grosvenor, Prens William’ın en yakın arkadaşlarından bir.
Aynı zamanda da hem Prens Geroge’un hem de Harry’nin oğlu Prens Archie’nin vaftiz babası.
ÜLKENİN EN KÖKLÜ VE ZENGİN AİLELERİNDEN BİRİ
Hugh Grosvenor'ın serveti mayıs ayı itibarıyla 9,88 milyar sterlin olmuş durumda. Onu Avrupa’nın en zengin insanlarından biri haline getiren bu servet babası 6. Westminster Dükü Gerald Cavendish Grosvenor'un yaptığı emlak yatırımları ve kurduğu uluslararası şirketlerden geliyor.
Grosvenor ailesi yüz yıllardır zenginlikleri ve saraya yakınlıklarıyla tanınan İngiltere’nin en köklü ailelerinden. Kraliyet ailesiyle olan güçlü bağları ve devasa servetleri göz önüne alınarak 1874 yılında 3. Marki Hugh Grosvenor'a "Westminster Dükü" unvanı verildi.
Dük unvanı, İngiliz soyluluğundaki en yüksek derecedir ve genellikle çok özel durumlarda ve kraliyet ailesine yakın, çok büyük toprak sahiplerine veya önemli hizmetlerde bulunmuş kişilere verilir.