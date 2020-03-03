Ulay kimdir? Performans sanatçısı Ulay'ın hayatıyla ilgili bilgiler

Gerçek adı Frank Uwe Laysiepen olan 1943 doğumlu Alman sanatçı, anolog fotoğraf ve Polaroid ile yaptığı çalışmalarla 60’ların sonları ile 70’lerde en aktif yıllarını yaşamıştı. 1943 yılında Almanya’nın Solingen şehrinde dünyaya gelen Ulay Ljubljana’ya taşınmadan önce Amsterdam’da yaşadı ve çalıştı. Polaroid sanatı ve uzun süredir eşlik eden Marina Abramović ile ortak performans sanatıyla uluslararası tanınırlık kazanan Ulay, Slovenya, Amsterdam ve Ljubljana, Slovenya merkezli bir sanatçı.



1975-1989 yılları arasında özel hayatlarında da birlikte olan ikili, 14 yıl boyunca sanat tarihine geçen birbirinden farklı, sıra dışı ve tehlikeli performansa imza atmıştı. Çift 1988’de Çin Seddi’nin iki ucundan yola çıkıp orta yolda buluştukları (orada da evlenmeyi planlıyorlardı) performansın ardından ironik biçimde ayrılmıştı. İkilinin arasındaki ‘soğuk savaş’ 2015’te Ulay’in eski ortağına açtığı davayla hukuki bir mücadeleye dönüşmüş ve Hollanda mahkemesi Abramović’i ortak çalışmalarına dair protokolü ihlal ettiği gerekçesiyle 250 bin euro ödemeye mahkum etmişti. İkili geçirdikleri çatışmalı dönemin ardından 2017’de Kopenhag’daki Louisiana Museum of Modern Art’ta buluşmuştu.