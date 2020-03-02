Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında ve nereli?

Rol aldığı dizilerle tanınan Ulaş Tuna Astepe, magazin basınını takip edenlerin yakından bildiği bir isim. İşte, Ulaş Tuna Astepe hakkında merak edilenler...

5 Mayıs 1988 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde yaptı.

2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. "Karadayı" dizisinde "Orhan", "Analar ve Anneler" dizisinde "Mustafa", "Rüya" adlı dizide "Alaz", "Sen Anlat Karadeniz"de de "Tahir" karakterini canlandırdı.

Emre Yeksan'ın yönettiği "Körfez" filminde "Selim" karakterini canlandıran Astepe, ayrıca "Üniversiteli", "Zayiat", "Meşakkat ve Karısı" ile "Balık Havuzu" adlı kısa filmlerde de yer almıştır.