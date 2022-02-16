Ukraynalı Lyudmyla Chelapko davası açmıştı! Çocuğun babası resmen Ali Ünal...

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Ali Ünal ile Lyudmyla Chelapko 2003 yılında tanıştı.

Çiftin 2005 yılında Timur adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. İddiaya göre Ali Ünal çocuğu kabul etmedi.

Çocuğunu 14 yaşına kadar yalnız başına büyüten Lyudmyla Chelapko, 3 yıl önce çocuğunun babasının Ali Ünal olduğunu öne sürerek babalık, nafaka ve 2 milyon 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Davaya cevap veren Ali Ünal ise iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, çocuğun babasının Ali Ünal olup olmadığının tespiti ve DNA incelemesi için tarafları Adli Tıp Kurumu’na sevk etti.

Adli Tıp raporunda Ali Ünal’ın yüzde 99,99 Timur Chelapko’nun babası olduğu tespit edildi. Kararını açıklayan mahkeme, Ukraynalı Lyudmyla Chelapko’nun açtığı babalık davasını kabul etti.

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Lyudmyla Chelapko, oğlunu 14 yaşına kadar tek başına büyüttüğünü söyledi.