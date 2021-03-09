Uğur Arslan kimdir, kaç yaşında? Uğur Arslan ile ilgili bilgiler

Uğur Arslan gündemde yer alıyor. ‘Karagümrük Yanıyor’ isimli şiiri ile tanınan Uğur Arslan, 3 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul’da Karagümrük doğumlu. Uğur Arslan, 2002 yılında Seçil Arslan ile evlendi.

UĞUR ARSLAN KİMDİR?

Uğur Arslan, 3 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul’da Karagümrük'de dünyaya geldi. Bir kız kardeşi vardır. Babası işçi, annesi ev hanımıdır. İlkokuldan itibaren tiyatro ve sahneyle tanıştı. İlköğrenimini İstanbul Karagümrük “Muallim Naci” İlköğretim Okulu'nda yaptı. Lise eğitimini Orta Doğu Koleji'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sakarya Kampüsü Makine Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Üniversiteden sonra işe girdiği fabrikadan kısa sürede 2 ayda ayrılarak lise yıllarındaki sunuculuk ve spikerlik idealini gerçekleştirmek için Ak Radyo'da program sunuculuğu yapmaya başladı. Bir yıl sonrada Kanal 7 televizyonunda sunuculuk ve sonrasında program yapımcılığına başladı. Bir yıl sunuculuk, spikerlik eğitimini aldıktan sonra Amerika'da New York Film Akademisi'nde yönetmenlik eğitimi gördü. 1999 yılında Askerliğini İzmir Narlıdere'de yaptı. Uğur Arslan daha çok yazdığı ve seslendirdiği şiirleriyle tanındı.

Songül Karlı ile birlikte 'Su Gibi', Seda Sayan ile birlikte ise 'Evleneceksen Gel' programlarının sunuculuğunu üstlendi.

8 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun üstlendiği ve jürileri Erol Evgin, Hande Ataizi ve Seyfi Dursunoğlu olan “Benzemez Kimse Sana” adlı programda; Ümit Erdim, Bay J, Cem Kılıç, Asena Onur Çakmak, Kendi, Ömür Gedik, Pelin Öztekin ile beraber yarıştı.

Uğur Arslan, 2002 yılında Seçil Aslan ile evlendi. Bir oğlu, bir kızı vardır