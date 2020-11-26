Uğur Arda Aydın kimdir? İşte Uğur Arda Aydın'ın hayatıyla ilgili bilgiler...
Oyuncu Uğur Arda Aydın hakkındaki suçlamalarla gündeme geldi. Uğur Arda Aydın’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan meslektaşları olan 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi. Bücür Cadı, Çalıkuşu, Çocuk Günleri dizilerinde yer alan Uğur Arda Aydın, Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur. Peki, Uğur Arda Aydın kimdir?
Tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Arda Aydın,1979 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul,ortaokul ve liseyi Ankara 'da okuduktan sonra 1998 yılında İstanbul 'a yerleşmiştir. 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları 'nda oynamaya başlamıştır. Ankara 'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul 'da sürdürmektedir. Çok sayıda reklam filmi ve ünlüyü seslendirmiştir. Devlet Tiyatroları tarafından repertuvara alınan Köpekler adlı oyunu bulunmaktadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur.
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