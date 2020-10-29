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Haber Giriş: 29.10.2020 - 13:57 | Son Güncelleme:

Uğur Akkuş’a hapis şoku

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Uğur Akkuş’a hapis şoku
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Eski eşi Gonca Sağlam’ın burnunu kırdığı iddiasıyla ‘basit yaralama’ suçundan yargılanan Uğur Akkuş, 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Akkuş, tehdit suçundan yargılandığı davadan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Gonca Sağlam, evli oldukları dönemde tartışma sırasında burnunu kırdığı gerekçesiyle eski eşi Uğur Akkuş’tan şikayetçi olmuştu. Sağlam’ın şikayeti üzerine Akkuş hakkında 3 yıl önce ‘basit yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından iddianame hazırlanmış ve Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açılmıştı.

Uğur Akkuş’a hapis şoku

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Akkuş’un kemik kırığına neden olduğu gerekçesiyle 1 yıl 7 ay 15 güne hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Akkuş’un pişmanlık göstermemesi, tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemeye olumlu bir kanaatinin oluşmaması nedeniyle cezasında indirime gitmedi.
Uğur Akkuş’a hapis şoku

Mahkeme ayrıca sanık Akkuş’un ‘tehdit’ suçundan yargılandığı davadan da delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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