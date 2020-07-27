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Haber Giriş: 27.07.2020 - 08:33,Son Güncelleme:

Uğur Akkuş ile Kerimcan Durmaz arasında gerginlik! 'Sen kimsin'

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Uğur Akkuş ile Kerimcan Durmaz arasında gerginlik! 'Sen kimsin'
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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, Kerimcan Durmaz arasında gerginlik yaşandı. Durmaz arabasını getiren valeye bağırınca iş insanı, “Sen kimsin? Adam gibi konuş” diyerek fenomenin üzerine yürüdü.

Uğur Akkuş ile sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz birbirine girdi.  Olay, geçtiğimiz aylarda Trump Towers binasında yaşandı.
Durmaz, rezidansın valesinden aracını istedi. Görevli kişi arabayı geç getirince sosyal medya fenomeni bağırmaya başladı. O esnada, orada bulunan Akkuş ise “Sen kimsin, adam gibi konuş” diyerek Durmaz’a tepki gösterdi.

Durmaz’ın üzerine yürüyen iş insanını güvenlik görevlileri engelledi. Kısa süreli gerginliğin ardında ünlü fenomen, oradan uzaklaştı.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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