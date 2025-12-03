Uğruna iki yuva yıktıkları yasak aşkları yüzünden duymadıkları kalmadı… Sevdiği kadına sahip çıktı… ‘Siz ne derseniz deyin benim kalbim onu seçti!’

Haberin Devamı

Tiyatro sahnesinde iki sene aynı oyunda rol almışlar, kuliste başlayan bu yakınlaşmaları bir süre sonra aşka dönüşmüştü. Duygularına söz geçiremeyince ikisinin de hayatı tepetaklak oldu.

AŞKLARI İKİSİNİN DE EVLİLİĞİNE MAL OLDU

Hugh Jackman ve Sutton Foster, peş peşe eşlerinden boşandı ve bu iki evliliği birden bitiren aşkı artık özgürce yaşamaya başladı.

Bu yılın başından beri saklanmaktan vazgeçen ünlü aşıklar artık birlikte yaşıyor ve ilişkileri de giderek ilerleyip ciddileşiyor.

YASAK AŞKINI ARTIK SAKLAMIYOR

Hugh Jackman da artık bu konudaki suskunluğunun bir anlamı kalmadığını anlamış olacak ki geçtiğimiz günlerde sevgilisinin fotoğrafını kendi Instagram hesabından paylaşarak milyonlarca takipçisine gösterdi ve bir nevi bu ilişkiyi sosyal medya yoluyla da resmileştirmiş oldu.

Geçtiğimiz akşam New York’ta düzenlenen bir ödül törenine de birlikte gelen Hugh Jackman ve Sutton Foster kırmızı halıda aşk pozları verdi. Gazetecilerin karşısına el ele çıkan yasak aşkın kahramanları birbirlerine bakarken gözlerinin içi bile gülüyordu.

BİR ARADA OLDUKLARINDA MUTLULUKLARI BAKIŞLARINDAN TAŞIYOR

İkilinin hayranları törenin yapıldığı salonda, basının alınmadığı alanlarda çektikleri görüntüleri de heyecanla sosyal medyada paylaştı. Hugh Jackman ve Sutton Foster burada da el eleydiler ve sürekli konuşup gülüşürken yüzlerine yansıyan mutluluk fotoğraflarından taşıyordu.

Oysa daha çok kısa bir süre önce Hugh Jackman’ın yaptığı aşk paylaşımından sonra ikiliye birçok nefret dolu mesaj yağmış, ünlü oyuncuya 27 yıllık yuvasını yıktığı için sayısız mesaj gelmişti.

HAYRANLARI ONLARA AĞZA ALINMAYACAK KÖTÜ SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Onun karısını aldatması ve evli bir kadın için terk etmesine kızan hayranları Hugh Jackman’a ağza alınmayacak hakaretler ettiler. Sutton Foster da bu hakaretlerden payını aldı; o da sosyal medyada günlerce “yuva yıkan kadın” olarak damgalandı.

Tüm bu nefrete karşı ödül törenine el ele gelen ikili biraz da nispet yaparcasına aşklarına nasıl sahip çıktıklarını, duydukları kötü sözleri umursamadıklarını kanıtlar gibiydi.

Hugh Jackman’ın yasak aşkı Sutton Foster’ın elini bırakmaması, gözlerini gözlerinden ayırmaması yaşadıkları ilişkiye her şeye rağmen nasıl sahip çıktığını deyim yerindeyse dosta düşmana gösteriyordu…

AŞKINA SAHİP ÇIKTI: NE DESENİZ UMURUMUZDA DEĞİL!

50 yaşındaki Sutton Foster ve 57 yaşındaki Hugh Jackman, kırmızı halıda poz verirken birbirlerine şefkatle sarıldılar. Aşklarını savunurken ne olursa olsun birbirlerinden vazgeçmeyeceklerini de böylece ortaya koymuş oldular…

Jackman ve Foster, bu yılın başlarında ilişkilerini doğruladılar ve ekim ayında da ilk kez bir galaya birlikte katılarak ilişkilerini resmileştirdiler.

Hugh Jackman evliyken başladığı bu ilişki için Eylül 2023'te 27 yıllık karısı Deborra Lee Furness'tan ayrıldı, Sutton Foster da aşk dedikoduları başlar başlamaz 10 yıllık eşinden sessizce boşandı.

EVLİYKEN AŞIK OLDULAR, PEŞ PEŞE BOŞANDILAR

Deborra Lee Furness ise boşanma konusunda bu kadar çabuk hareket etmedi. Çift ayrıldıktan uzun bir süre sonra, bu yılın haziran ayında boşanmalarını kesinleştirdi.

Aldatılan ve dünyanın gözleri önünde gururu kırılan Deborra Lee Furness Hugh Jackman’dan boşanmadan önce yüklüce bir tazminat aldı ve evlilikleri boyunca kocasının elde ettiği servetten büyük bir pay koparmayı başardı.