Uğruna 27 yıllık yuvasını yıkmıştı… Aşkı için şimdi ‘kaçıyor’ ama hesap vakti yaklaştı

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Hollywood’un en sevilen yüzlerinden biri olan Hugh Jackman ve yarım asırdan fazla evli kaldığı eşi Deborra Lee Furness yollarını ayırdıklarında dost kalacaklarını açıklayıp mahremiyet istediklerini söylemişler ve konuyu kapatmışlardı.

27 YILLIK EVLİLİĞİ İHANET BİTİRMİŞTİ

Gerçeğin bambaşka olduğu ise birkaç ay önce ortaya çıkmıştı. Hugh Jackman karısını tiyatro sahnesine birlikte çıktığı rol arkadaşı Sutton Foster ile aldatmış, o dönemde kendisi de evli olan Sutton Foster da bitmeyen dedikodular eşliğinde 10 yıllık kocasından ayrılmıştı.

Uzun süre gizli saklı görüşen aşıklar en sonunda ilişkilerini saklamanın yolu kalmayınca el ele ortaya çıktı, aylardır bu yasak aşkı doya doya yaşıyorlar. Ancak çok sevilse de Hugh Jackman bu yaşananlardan nasibini aldı, kendi hayranlarından bile tepki aldı.

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KARİYER PLANINI DEĞİŞTİRDİ: BİRAZ YÜZÜM UNUTULSUN

Eleştiri oklarının hedefinde kalan Hugh Jackman’dan en sonunda beklenmedik yeni bir hamle geldi. Hollywood yüzü olsa da yıllardır tiyatro sahnesine de çıkan usta aktör bir süre en azından yüzünü biraz olsun unutturmak için tiyatroya yöneldi.

Yeni bir tiyatro şirketi kuran ve artık sahneye çıkacağını söyleyen Hugh Jackman büyük Hollywood prodüksiyonlarında yer almak yerine tiyatro sahnesine çıkarak hem kafasını rahatlatıp hem de manşetlerden uzaklaşmak istiyor.

HEM İŞ HEM AŞK BİR ARADA OLACAK

Üstelik bu kariyer değişikliği hamlesi işine de gelecek çünkü Jackman’ın sevgilisi Sutton Foster da tiyatro sahnelerinde ünlenmiş bir oyuncu. İki sevgili hem gözlerden uzak kalacak hem de yeniden birlikte çalışma fırsatı bularak yan yana kalacak.

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Hugh Jackman ve Sutton Foster arasındaki aşk Aralık 2021'den Ocak 2023'e kadar Broadway'de The Music Man adındaki oyunda birlikte rol alırlarken başlamıştı.

HER ŞEY O SAHNEDE BAŞLAMIŞTI

Sahne arkasında yakınlaşan ikili başkalarıyla evli olmalarına rağmen aralarında gelişen duygulara engel olamayıp ilişki yaşamaya başlamış, önce Hugh Jackman sonra da ilişki duyulmaya başlayınca Sutton Foster eşlerinden ayrılmıştı.

Bu arada Hugh Jackman’ın ayrılıp boşanma kararı aldığı eşinden resmi olarak boşanmadığı da hâlâ ortada. Sutton Foster’a olan aşkıyla ayakları deyim yerindeyse yerden kesilen ünlü oyuncuyu bir de böylesi zorlu bir süreç bekliyor.

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ŞİMDİLİK DURUYOR AMA ÇOK BEKLEMEYECEK

Aldatılan ve terk edilen eski eş Deborra Lee Furness’ın suskun kaldığı bunca zamandır Hugh Jackman’dan intikam almak için plan yaptığı konuşuluyor. Bu intikam planında da boşanmayı zora sokmak var.

Hugh Jackman’ın Sutton Foster’la evlenmek için can attığı ve bunun için de resmi olarak boşanmayı beklediği söyleniyordu. Ancak Deborra Lee Furness’ın buna kolay kolay izin vermeyeceği, 27 yıl boyunca evli kaldığı eşine çok yüklü bir boşanma tazminatı isteyip çelme takacağı konuşuluyor.

HERKES BİLİYOR VE SUSUYORDU… İNTİKAM VAKTİ YAKLAŞTI

Hugh Jackman ve Sutton Foster gizli sandıkları yasak aşklarını yaşarken ünlüler dünyasından birçok ismin aslında bu ilişkiyi bildikleri halde sustukları iddia edilmişti. Bu ilişkiyi bilen bir kişi daha vardı; o da Deborra Lee Furness’tı.

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Furness’ın hem Hugh Jackman’a hem de kendisinin yüzüne gülüp kocasının ihaneti konusunda susan eski dostlarına çok öfkeli olduğu iddia ediliyor…