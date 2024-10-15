Uğruna 13 yıllık yuvasını yıktığı yeni aşkı ayrıldığı karısını mahkemeye verdi!

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Tam adı Charles Edward Maurice Spencer olan Spencer Kontu Charles Spencer sadece kraliyet ailesiyle olan bağlarıyla değil İngiltere’de gazetecilik, yazarlık ve ekran yüzü de olan tanınmış bir figür.
Kraliyet ailesiyle olan bağları ablası Diana öldükten sonra da kopmayan bu ünlü “dayı” son aylarda hareketlenen özel hayatıyla İngiliz basınının gündeminden hiç düşmüyor desek yeridir.
Başından üç evlilik geçen ve tam yedi çocuğu olan Spencer Kontu Charles 2011’de evlendiği üçüncü eşi Karen Spencer'dan geçtiğimiz haziran ayında ayrılmıştı.
Haziran 2024'te Charles ve eşi Karen’ın Nisan 2024'te ayrıldıkları ve boşanmayı planladıkları açıklandı.
Bu haberin hemen ardından da Kont Charles’ın The Rabbit Hole Detectives podcast'ini birlikte sunduğu Cat Jarman ile yakınlaştığı dedikoduları duyuldu.
Evliyken gönlünü Cat Jarman’a kaptıran Charles Spencer, karısından ayrılacağı haberleri duyulduktan sonra da yeni sevgilisiyle rahatça gezip tozmaya başlamıştı.
Bu aşk söylentileri hatta Kontun evliliğinin de aslında bu sebepten bittiği dedikoduları iyice yayılınca birlikte bir röportaj veren Charles Spencer ve Cat Jarman, sevgili olup olmadıkları sorusuna “Biz birbirimize epey yakınız, çok yakınız” demekle yetindi.
Ancak bu sözler bile bu yeni filizlenen aşkın gerçekten yaşandığını kanıtlamış oldu.
Basına yansıyan yeni ve deyim yerindeyse “bomba” iddiaya göre ise bu kez de Charles Spencer'ın kız arkadaşı Cat Jarman, Kontun ayrı yaşadığı ancak henüz resmen boşanmadığı eşi Karen Spencer’a dava açtı!
Telegraph'da yer alan habere göre, Catrine Jarman 10 Ekim'de mahkemeye gitti ve Kontes hakkında “özel bilgilerimi kötüye kullandı” gerekçesini öne sürerek şikayetçi oldu.
Davanın tüm detayları henüz ortaya çıkmadı ancak ülkenin önde gelen soylularından biri olan Charles Spencer’ın uğruna yuvasını yıktığı yeni aşkı ve 13 yıllık karısının arasında “tatsız” birtakım şeyler yaşandığı da böylece herkesin malumu oldu...
Bu arada ufak bir bilgi olarak Charles Spencer’ı boşanma davasında Lady Diana’nın Prens Charles’tan boşanırken avukatlığını yapan Barones Shackleton temsil edecek…
60 yaşındaki Kont Charles Spencer haziran ayında 3. eşi, 52 yaşındaki Karen ile 13 yıllık evliliklerinin ardından ayrılma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Charles Spencer o dönemde Daily Mail'e bir açıklama yapmış ve “Bu son derece üzücü. Bundan böyle kendimi tüm çocuklarıma ve torunlarıma adamak istiyorum ve Karen'a gelecekte mutluluklar diliyorum” demişti.
Yedi çocuk babası Kont Spencer ve bir arkeoloji profesörü olan Catrine Jarman Channel 4 belgeseli için antik bir Roma villasının kalıntılarını ararken tanışmışlardı. İkili aynı zamanda geçen yıl başlattıkları “Rabbit Hole Detectives” podcast'inin ortak sunuculuğunu yapıyor.
Charles Spencer ve Karen Spencer’ın 13 yıllık evliliklerinden Charlotte Diana adında 12 yaşında bir kızları var ve bu isim elbette Charles’ın merhum ablası Diana’ya bir saygı duruşu niteliği taşıyor.