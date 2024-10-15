Uğruna 13 yıllık yuvasını yıktığı yeni aşkı ayrıldığı karısını mahkemeye verdi!

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Tam adı Charles Edward Maurice Spencer olan Spencer Kontu Charles Spencer sadece kraliyet ailesiyle olan bağlarıyla değil İngiltere’de gazetecilik, yazarlık ve ekran yüzü de olan tanınmış bir figür.

Kraliyet ailesiyle olan bağları ablası Diana öldükten sonra da kopmayan bu ünlü “dayı” son aylarda hareketlenen özel hayatıyla İngiliz basınının gündeminden hiç düşmüyor desek yeridir.

Prenses Diana'nın erkek kardeşi, Spencer Kontu Charles Spencer üçüncü evliliğini de birkaç ay önce sonlandırmıştı

Başından üç evlilik geçen ve tam yedi çocuğu olan Spencer Kontu Charles 2011’de evlendiği üçüncü eşi Karen Spencer'dan geçtiğimiz haziran ayında ayrılmıştı.

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Haziran 2024'te Charles ve eşi Karen’ın Nisan 2024'te ayrıldıkları ve boşanmayı planladıkları açıklandı.

Charles Spencer daha evliliği bitmeden zaten geçen aralık ayında, şimdilerde aşk yaşadığı Cat Jarman ile çıktığı kaçamaklarda yakalanmıştı...

Bu haberin hemen ardından da Kont Charles’ın The Rabbit Hole Detectives podcast'ini birlikte sunduğu Cat Jarman ile yakınlaştığı dedikoduları duyuldu.

Evliyken gönlünü Cat Jarman’a kaptıran Charles Spencer, karısından ayrılacağı haberleri duyulduktan sonra da yeni sevgilisiyle rahatça gezip tozmaya başlamıştı.

Taze aşıklar henüz ilişkileri hakkında pek açık ve net konuşmasalar da Charles Spencer'ın sevgilisi Cat Jarman'ın, Kontun ayrıldığı ama daha boşanmadığı eşi Karen Spencer'a dava açtığı ortaya çıktı

Bu aşk söylentileri hatta Kontun evliliğinin de aslında bu sebepten bittiği dedikoduları iyice yayılınca birlikte bir röportaj veren Charles Spencer ve Cat Jarman, sevgili olup olmadıkları sorusuna “Biz birbirimize epey yakınız, çok yakınız” demekle yetindi.

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Ancak bu sözler bile bu yeni filizlenen aşkın gerçekten yaşandığını kanıtlamış oldu.

Birlikte röportaj veren Charles Spencer ve Catrine Jarman aşkları hakkında sadece “Biz birbirimize epey yakınız, çok yakınız” demekle yetindiler

Basına yansıyan yeni ve deyim yerindeyse “bomba” iddiaya göre ise bu kez de Charles Spencer'ın kız arkadaşı Cat Jarman, Kontun ayrı yaşadığı ancak henüz resmen boşanmadığı eşi Karen Spencer’a dava açtı!

Telegraph'da yer alan habere göre, Catrine Jarman 10 Ekim'de mahkemeye gitti ve Kontes hakkında “özel bilgilerimi kötüye kullandı” gerekçesini öne sürerek şikayetçi oldu.

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Davanın tüm detayları henüz ortaya çıkmadı ancak ülkenin önde gelen soylularından biri olan Charles Spencer’ın uğruna yuvasını yıktığı yeni aşkı ve 13 yıllık karısının arasında “tatsız” birtakım şeyler yaşandığı da böylece herkesin malumu oldu...

Yeni sevgilinin eski eşe neden dava açtığının detayları henüz ortada yok ancak davanın konusu “özel bilgileri kötüye kullanma"

Bu arada ufak bir bilgi olarak Charles Spencer’ı boşanma davasında Lady Diana’nın Prens Charles’tan boşanırken avukatlığını yapan Barones Shackleton temsil edecek…

60 yaşındaki Kont Charles Spencer haziran ayında 3. eşi, 52 yaşındaki Karen ile 13 yıllık evliliklerinin ardından ayrılma kararı aldıklarını açıklamıştı.

İki taze aşık artık sokaklarda özgürce dolaşıp aşklarını sergilemeye başladı

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Charles Spencer o dönemde Daily Mail'e bir açıklama yapmış ve “Bu son derece üzücü. Bundan böyle kendimi tüm çocuklarıma ve torunlarıma adamak istiyorum ve Karen'a gelecekte mutluluklar diliyorum” demişti.

Yedi çocuk babası Kont Spencer ve bir arkeoloji profesörü olan Catrine Jarman Channel 4 belgeseli için antik bir Roma villasının kalıntılarını ararken tanışmışlardı. İkili aynı zamanda geçen yıl başlattıkları “Rabbit Hole Detectives” podcast'inin ortak sunuculuğunu yapıyor.

Ayrılık haberleri duyulunca üzgün olduğunu ve kendini artık "tüm" çocuklarına adayacağını söyleyen 7 çocuk babası Charles Spencer iki yetişkin kızının düğününe de gitmemişti...

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Charles Spencer ve Karen Spencer’ın 13 yıllık evliliklerinden Charlotte Diana adında 12 yaşında bir kızları var ve bu isim elbette Charles’ın merhum ablası Diana’ya bir saygı duruşu niteliği taşıyor.