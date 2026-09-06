Uğradığı ihaneti de, dağılan evliliğini de çoktan unuttu… Aşka yeniden inandı, 45 yaşında üçüncü çocuğunu kucağına aldı

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Natalie Portman, kendisini adatan kocasından sonra bulduğu yeni sevgilisi Tanguy Destable’dan bir çocuk sahibi oldu.

Bu ünlü çiftin ilk, Natalie Portman’ın ise üçüncü çocuğu.

Ünlü oyuncu hamilelik haberi duyulduktan sonra verdiği bir röportajda dünyaya gelecek bebeğinden “mucizem” diye bahsetmişti.

45 yaşındaki ünlü oyuncu ve tanınmış bir Fransız müzisyen olan sevgilisi 46 yaşındaki Tanguy Destable bebekleriyle birlikte Paris’te yürüyüş yaparken görüntülendi.

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Natalie Portman bu yürüyüş boyunca sürekli gülümser halde görüşürken çiftin yeni doğan bebeklerini babası Tanguy Destable göğsünde taşıdı.

İkili 2025’in başlarından beri bir arada olsalar da bu ilişkiyi bir süre saklamışlardı. Natalie Portman, hamilelik haberini ise bu yılın hemen başında vermiş; yaptığı sosyal medya paylaşımında hamile olduğunu açıklayarak bebeğine seslenmiş ve “Sana kavuşmak için günleri sayıyoruz” demişti.

Babası bir kadın doğum uzmanı hekim olan Natalie Portman, kadınların anne olabilmek için ne çok uğraştığını, tüp bebek ya da başka tedavilerle doğurganlık sorunlarını nasıl zorlu yollardan geçerek çözmeye çalıştıklarını çok iyi bildiğini söylemiş; kendisi 45 yaşında kolayca hamile kalınca durumunu “mucize” olarak gördüğünü itiraf etmişti.

"Tanguy ve ben çok heyecanlıyız" diye coşkuyla açıklama yapan Natalie Portman bunun muhtemelen son hamileliği olduğunu da belirtmişti.

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Ünlü oyuncu evliliğinin bitişiyle ilgili olarak çok zor günler geçirdikten sonra gelen bu yeni aşk için de “Bu sefer bir sakinlik var ve kendimi tanıyorum: kiminle vakit geçirmek istediğimi, etrafımda ne tür bir enerji istediğimi biliyorum. Bu da her günü çok güzel kılıyor.” diye konuşmuştu.

Natalie Portman eski eşi Benjamin Millepied’le ABD’de tanışıp evlendikten sonra onun memleketi Fransa’ya taşınmıştı ve ondan ayrılmış olsa da ülkeyi terk etmedi ve Paris’te yaşamaya devam etti.

Yeni aşkını ve mutluluğunu da “aşıklar şehri” olarak adlandırılan bu yerde buldu…

Natalie Portman ve Benjamin Millepied, ünlü oyuncuya Oscar kazandıran Black Swan (Siyah Kuğu) filminin çekimleri sırasında tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Portman 2011’de Oscar töreninde sahneye karnı burnunda hamile olarak çıkmış ve gözyaşları içinde Benjamin Millepied’e yaşadığı mutluluk için teşekkür etmişti.

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Çift oğulları Aleph, 1 yaşındayken Ağustos 2012'de evlendi. Kızları Amalia ise Şubat 2017'de dünyaya geldi.

Portman ve Millepied, Millepied'in ünlü oyuncuyu iklim aktivisti Camille Etienne ile aldatmasının ardından 2023 yılında evliliklerini sonlandırdı.

Natalie Portman bu ihanet hakkında sessiz kaldı, gururu kırılmış olsa da kamuoyu önünde hiç bu konu hakkında konuşmadı. Ünlü oyuncunun sessiz sedasız açtığı boşanma davası 2024’ün başında sonuçlandı.

Natalie Portman'ın sevgilisi Tanguy Destable ile ne zaman yeni bir ilişkiye başladığı tam olarak bilinmese de, ikili ilk kez Mart 2025'te birlikte görüldü.

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Tepr olarak bilinen müzisyen, daha önce oyuncu Louise Bourgoin ile bir ilişki içindeydi ve bu ilişkiden 2016 ve 2020 yıllarında doğan Etienne ve Vadim adında iki oğlu var.