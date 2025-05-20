Uğradığı ihaneti unuttu, mutluluk onu yeniden buldu… Aşk şehrinden ayrılamıyor… 'Beni gelip yanaklarımdan öpüyorlar'

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Yolları birçok ünlü Hollywood aşığı gibi film setinde kesişen ve aşka düşüp bir de bebekleri olan ünlü aşıklar Natalie Portman ilk Oscar’ını karnı burnunda şekilde kazandığında tüm dünyanın konuştuğu ünlü bir çift haline gelmişti.

Natalie Portman'ın iki çocuklu yuvası 2023'te kocasının ihaneti yüzünden yıkılmıştı... Ünlü oyuncu buna rağmen boşanma kararını zor aldı ve dava 2024'te sonuçlandı

MUTLU EVLİLİĞİNİ İHANET YIKMIŞTI

Natalie Portman 12 yıllık kocasından 2023’te ayrılmış, ünlü bir koreograf olan Benjamin Millepied iki çocuğunun annesi ünlü oyuncuyu yarı yaşında bir güzelle aldatmıştı.

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Ünlü yıldız kocasının kendisini genç bir güzelle aldattığını öğrenip yıkılmış, 2023 yılını sürekli olarak ortaya atılan dedikodularla ve hakkında yapılan sayısız haberle geçirdikten sonra en sonunda en sonunda zor kararı vermiş ve çiftin boşanma davası 2024’ün başında sonuçlanmıştı.

Kocası Fransız olduğu için vaktinin çoğunu Paris'te geçiren Portman evliliği bittikten sonra da bu şehirden ayrılmamaya karar verdi

Kocası Fransız olduğu ve işlerinin çoğunu oradan yürüttüğü için hiç düşünmeden peşinden giden ve vaktinin çoğunu Paris’teki evinde geçiren Natalie Portman’ın boşandıktan sonra ABD’ye geri dönmesini bekleyenler ise yanıldı.

AŞKI UĞRUNA GİTTİĞİ YERDEN DÖNEMEDİ

Aşkı uğruna gittiği bu ülkeden ve şehirden aşkı elinden gittikten sonra da vazgeçmeyen ünlü oyuncu bunun nedenini de açıkladı…

Natalie Portman geçtiğimiz gün Cannes'da kırmızı halıda poz vermişti... Cannes artık ünlü oyuncunun ikinci evi gibi oldu

43 yaşındaki yıldızı Portman çocukları 13 yaşındaki Aleph ve 8 yaşındaki Amalia ile Paris’teki yaşantısını anlatan bir yazı kaleme almıştı.

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HERKESİN DOST CANLISI OLDUĞU BU ŞEHİRDE ÇOK MUTLUYMUŞ

“Buradaki insanların aslında inanılmaz derecede arkadaş canlısı olduğunu görüyorum. Sadece Avrupa adetlerine biraz alışmak lazım” diyen Natalie Portman şaka yollu Paris’te insanların sokakta bile birbirine selam verdiğini söyleyerek "Şimdi, ABD'ye döndüğümde, bir mağazaya girip oradaki herkese merhaba demeyecek miyim? Bu çok garip." dedi.

Yıldız isim bir gün sonra da New York'a uçup yeni filminin galasına katıldı... Ancak büyüdüğü bu şehir ve ABD artık Natalie Portman için sadece iş için gidilecek yerler oldu

Herkes kibar ve dost canlısı olsa da insanları kişisel sınırları çok iyi bildiği bu şehir için “Burada mahremiyet konusunda çok iyiler” diyen Natalie Portman dedikodulardan uzak, insanların arkasından konuşmadığı bir yerde yaşamaktan çok mutlu olduğu söyledi.

Kocasının uğruna geldiği Paris'ten taşınmaya niyeti olmayan ünlü oyuncu burada dedikodudan uzakta, rahat ve daha neşeli bir yaşantısı olduğunu söylüyor

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"DEDİKODUMU YAPMIYORLAR, GELİP BENİ YANAKLARIMDAN ÖPÜYORLAR"

İki çocuğunu Fransa'da yaşamanın getirdiği nezaket ve sevgi anlayışıyla yetiştirebildiği için minnettar olduğunu söyleyen Natalie Portman “Evime gelen tüm çocuklar ‘Bonjour Madam’ diyorlar ve beni yanaklarımdan öpüyorlar” derken “Ayrılmadan önce de ‘Beni ağırladığınız için teşekkür ederim’ diyorlar ve eğer yakınlarda değilsem gelip beni buluyorlar ve bunu söylüyorlar” sözleriyle ne kadar mutlu olduğunu anlattı.

New York’ta büyüyen Natalie Portman Paris’teki soğuk ve gri havanın bile neşesini kaçırmadığını söyledi.

Eski kocası Natalie Portman'ı yarı yaşında bir Fransız güzelle aldatmış, bu ortaya çıkınca ünlü oyuncuya kendisini affetmesi için yalvarmıştı... Bir yıla yakın bir süre evliliğini kurtarmayı deneyen Portman en sonunda boşanma davasını açan taraf olmuştu

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AŞKI DA ORADA YENİDEN BULDU!

Natalie Portman’ın Paris’i bu kadar sevme ve vazgeçememe sebeplerinden biri de aşkı yeniden bu şehirde bulması…

Ünlü oyuncu ihanet yüzünden yıkılan evliliğinin ardından aşkı yeniden bulmuş ve ilk eşi Benjamin Millepied gibi bir Fransız’a gönül vermişti.

Natalie Portman tanınmış bir müzik yapımcısı olan Tanguy Destable birlikte ve şimdilik de oldukça mutlu görünüyor…