Ufukta evlilik yok ama şimdiden bir aile gibi oldular… Sevgilisinin iki çocuğuyla ‘babalık’ antrenmanı yapıyor

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Başlarda geçici bir heves sanılan bu aşk geçen zaman içinde güçlenerek büyümüş gibi görünüyor.

İLİŞKİLERİ ARTIK YENİ BİR BOYUTA GEÇTİ… SEVDİĞİ KADININ ÇOCUKLARIYLA “YAKINDAN” İLGİLENİYOR

Sinemanın son yıllarda en çok parlayan yıldızı haline gelen 28 yaşındaki Timothee Chalamet ve ekran yıldızlığından patronluğa geçiş yaparak adeta kendi imparatorluğunu kuran 27 yaşındaki Kylie Jenner yakın çevrelerinden gelen haberlere göre, başlarda gizli kapaklı yaşadıkları ilişkilerini artık farklı bir boyuta taşımış durumdalar…

Timothee Chalamet ve Kylie Jenner aylarca paparazzilerle kaçma kovalamaca oynadıktan sonra böyle yakalanmıştı

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Timothee Chalamet ve Kylie Jenner'ın aşkı bir başka dönüm noktasına ulaştı. Bu yorumlar ise çiftin yakın çevresinden geldi… Çünkü söylenenlere göre Timothee Chalamet şimdiden sevgilisi Kylie Jenner'ın çocuklarıyla çok iyi anlaşmaya başladı ve onlarla bol bol vakit geçiriyor.





KYLIE’NİN ÖNCELİĞİ HER ZAMAN İKİ ÇOCUĞU OLACAK

Kylie Jenner’ın 2017’den 2022’ye kadar bir dargın bir barışık aşk yaşadığı ünlü rapçi Travis Scott’tan 6 yaşında Stormi adında bir kızı ve 2 yaşında Aire adında bir oğlu var. Eski aşıklar ikinci çocukları doğduktan birkaç ay sonra yollarını tamamen ayırmıştı.

People dergisine konuşan kaynaklara göre Timothee Chalamet, sevgilisi Kylie Jenner’ın iki çocuğuyla yakından ilgilenmekle kalmıyor bir yandan da iki çocuğunun güzel yıldız için her zaman birinci planda olacağı gerçeğini de çoktan kabullenmiş durumda. Timothee Chalamet'nin Kylie Jenner'ın iki küçük çocuğuyla giderek daha fazla zaman geçirdiği ve bunun da sevgililerin ilişkisine "boyut atlattığı söyleniyor"

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ONLARI BİRLİKTE GÖRMEYE HERKES BAYILIYOR

Timothee Chalamet ve Kylie Jenner’ın ilişkisinin bir yandan giderek ciddileştiği ancak iki yıldızın buna eğlence katmayı da ihmal etmediği söyleniyor. Yapılan yorumlara göre başlarda yan yana görülünce yadırgansalar da Timothee ve Kylie çok uyumlu bir çift haline gelmişler ve etraflarındaki herkes onları bir arada görmekten pek memnun… Timothee Chalamet şu sıralar yeni filminin çekimleri için New York'ta... Kylie Jenner ise kendi markası için reklam çekimleri, defileler ve tanıtımlar yapıyor... İki sevgili iş ve aşk hayatlarını dengeli şekilde yaşıyor

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İŞ VE AŞKI DENGEDE GÖTÜRÜYORLAR

Dahası Chalamet ve Jenner, kariyerlerine odaklanırken bir yandan da “çalışmak ve birlikte kaliteli zaman geçirmek” arasında iyi bir denge kurmayı başarmışlar.

Yıldız oyuncu şu sıralar New York'ta, yakında gösterime girecek olan “Marty Supreme” filminin çekimlerini sürdürürken, iki çocuk annesi güzel de Paris Moda Haftası'ndaki Coperni defilesinde ilk kez podyumda yürüdü.

SAKLANMA GÜNLERİ BİTTİ

Jenner ve Chalamet ilişkisi ilk kez Nisan 2023'te duyulmuş, ünlü çift bu ilişkiyi gizli tutmak için epey ter dökerek uzunca bir süre sadece birbirlerinin evlerinde, gözlerden uzakta buluşmuştu. Genç aşıklar çok mutlu bir ilişki yaşasalar da bu konuyla ilgili olarak hâlâ hiçbir açıklama yapmış değiller

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İKİSİ DE HÂLÂ SUSKUN…

Bu kaçamak buluşmalar birkaç ay devam ettikten sonra bir yıl önce gittikleri Beyonce konserinde kameralara öpüşürken yakalanan çift sonrasında artık saklanmaktan vazgeçtiler. Ancak yine de ilişkileri hakkında sessiz kalmayı tercih ettiler…