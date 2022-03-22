Ufuk Yıldırım 4. kez evlendi

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'Aşk adamıyım'

2017 yılında Kelebek’e verdiği röportajda “Aşk adamıyım. Âşık olduğuma inanırsamhiç gözümü kırpmam dördüncü kez evlenirim” diyen Ufuk Yıldırım âşık oldu ve dördüncü kez evlendi! Ünlü şarkıcı, önceki akşam Fidan Yıldırım’la nikâh masasına oturdu.

Fidan-Ufuk Yıldırım çifti düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Sonay Dikkaya: Mutlu olsunlar

Ufuk Yıldırım'ın evlenmesinin ardından gözler esli eşi ve oğlunun annes, Sonay Dikkaya'ya çevrildi.

Dikkaya, sosyal medya hesabında "Eski koca, Şan'ın babası evlenmiş diye bana haber verenlere selam olsun. Mutlu olsunlar be ya! Ben zaten hep mutluyum oğlumla... Herkes kendi payına düşeni yaşar" notunu paylaştı.

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Sonay Dikkaya ile Ufuk Yıldızım 2003 yılında evlenmiş, 2009 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Kadınları rahat bırakın

Koray Avcı, hafta önce sonu Kayseri’de, ardından İstanbul’da konser verdi.



Cumartesi akşamı Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde, pazar günü de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkan şarkıcı konserlerinde ‘kadına şiddete hayır’ mesajları verdi: “Bir kadın saçını tararsa dünya döner. Bırakın kadınlar istedikleri gibi giyinsin, gülsün, çalışsın, okusun, yaşasın. Kadınları saçlarını tararken rahat bırakın. Kadına şiddete hayır!”

Hayalini kurduğum gibi

Şafak Karaman ve eşi Yves Rocher Türkiye Pazarlama Direktörü Gizem Ürkmez önceki akşam 2 yaşındaki kızları Lea ile Asmalımescit’te görüntülendi.



Karaman, şu sıralar neler yaptığını soran muhabirlere şöyle yanıt verdi:

“Giresun’da bir butik otel inşa ediyorum. Müzik prodüksiyonuna da devam ediyorum. Evleneli 3 yıl oldu. Zamanımın çoğunu kızımla geçiriyorum. Bekarken hayalini kurduğum gibi; mutlu bir aileyiz.” (Sayit DURMAZ)

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Konserden aşk tatiline

İrem Derici önceki akşam Yeni Gazino’da sahneye çıktı. Şarkıcı gecede 35’inci yaşını da kutladı.



Cem Belevi’yle ilişkisi devam eden İrem Derici, konserin ertesi günü dinlenmek ve sevgilisiyle baş başa zaman geçirmek için 2 günlüğüne tatile çıktıklarını söyledi: “Bence ben bunu hak ettim. Tatil dönüşü doğum günü mesajlarının hepsine tek tek cevap vereceğim.”

Bergen Bakü’de

‘Acıların kadını’ Bergen’in hayatını anlatan film için Azerbaycan’da gala düzenlendi.



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Bakü’de gerçekleşen etkinliğe başrol oyuncuları eksiksiz katıldı. Farah Zeynep Abdullah, gala fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak Azerbaycanlı takipçilerine onların dilinde “Geldiğimize sevindim, tekrar görüşürüz” diye seslendi.

Ukulele çaldı

Bir süredir Panama’da tatil yapan Eda Taşpınar, tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

Önceki gün ukulele çaldığı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Taşpınar, kendisini izleyen köpeğe atıfta bulunarak, “ilk seyircim” notunu düştü.

'Şu an aklımızda evlilik yok'

Oyuncu Derya Baykal önceki gün kızı Derya Şensoy ile Ortaköy’deki bir düğünden çıkarken görüntülendi.



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Derya Baykal, şu sıralar kızı Ferhan Şensoy’un çocuğu Pera’ya baktığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Derya Şensoy da “Sevgiliniz Celal Can Algül ile evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Zor zamanlar geçirdik. Şu an aklımızda bir böyle bir düşünce yok” cevabını verdi. (Sayit DURMAZ)

Sürprizler yakında

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz önceki gün sevgilisi Cemre Baysel’le romantik bir karesinin hayranlarının beğenisine sundu.



Şaşmaz, fotoğrafın altına “Sürprizler, güzellikler yakında” notunu da düştü. Çiftin pozu birçok beğeni ve yorum aldı.