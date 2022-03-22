Ufuk Yıldırım 4. kez evlendi

'Aşk adamıyım'
2017 yılında Kelebek’e verdiği röportajda “Aşk adamıyım. Âşık olduğuma inanırsamhiç gözümü kırpmam dördüncü kez evlenirim” diyen Ufuk Yıldırım âşık oldu ve dördüncü kez evlendi! Ünlü şarkıcı, önceki akşam Fidan Yıldırım’la nikâh masasına oturdu.
Fidan-Ufuk Yıldırım çifti düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Sonay Dikkaya: Mutlu olsunlar
Ufuk Yıldırım'ın evlenmesinin ardından gözler esli eşi ve oğlunun annes, Sonay Dikkaya'ya çevrildi.
Dikkaya, sosyal medya hesabında "Eski koca, Şan'ın babası evlenmiş diye bana haber verenlere selam olsun. Mutlu olsunlar be ya! Ben zaten hep mutluyum oğlumla... Herkes kendi payına düşeni yaşar" notunu paylaştı.
Sonay Dikkaya ile Ufuk Yıldızım 2003 yılında evlenmiş, 2009 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Kadınları rahat bırakın
Koray Avcı, hafta önce sonu Kayseri’de, ardından İstanbul’da konser verdi.
Hayalini kurduğum gibi
Şafak Karaman ve eşi Yves Rocher Türkiye Pazarlama Direktörü Gizem Ürkmez önceki akşam 2 yaşındaki kızları Lea ile Asmalımescit’te görüntülendi.
“Giresun’da bir butik otel inşa ediyorum. Müzik prodüksiyonuna da devam ediyorum. Evleneli 3 yıl oldu. Zamanımın çoğunu kızımla geçiriyorum. Bekarken hayalini kurduğum gibi; mutlu bir aileyiz.” (Sayit DURMAZ)
Konserden aşk tatiline
İrem Derici önceki akşam Yeni Gazino’da sahneye çıktı. Şarkıcı gecede 35’inci yaşını da kutladı.
Bergen Bakü’de
‘Acıların kadını’ Bergen’in hayatını anlatan film için Azerbaycan’da gala düzenlendi.
Ukulele çaldı
Bir süredir Panama’da tatil yapan Eda Taşpınar, tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.
Önceki gün ukulele çaldığı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Taşpınar, kendisini izleyen köpeğe atıfta bulunarak, “ilk seyircim” notunu düştü.
'Şu an aklımızda evlilik yok'
Oyuncu Derya Baykal önceki gün kızı Derya Şensoy ile Ortaköy’deki bir düğünden çıkarken görüntülendi.
Sürprizler yakında
Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz önceki gün sevgilisi Cemre Baysel’le romantik bir karesinin hayranlarının beğenisine sundu.