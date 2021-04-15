Ufuk Beydemir kimdir, kaç yaşında? İpek Filiz Yazıcı'nın sevgilisi Ufuk Beydemir hakkında bilgiler

Türk şarkıcı, söz yazarı ve tenis antrenörü Ufuk Beydemir, 14 Nisan 1992 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Elazığlıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi almıştır. 2016'da Sofar İstanbul'da sergilediği '"Ay Tenli Kadın" performansıyla tanınmaya başladı. Şarkı, Erkenci Kuş ve daha birçok dizide kullanıldı.

Ufuk Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday olmuş ve bu adaylığı üçüncü olarak tamamlamıştır. 2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir, 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.

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