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Haber Giriş: 02.08.2020 - 07:18,Son Güncelleme:

Ufuk Bayraktar'la ilgili taciz iddiasına yalanlama

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Ufuk Bayraktar'la ilgili taciz iddiasına yalanlama
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GEÇTİĞİMİZ ay eşini aldattığı haberleriyle gündeme gelen Ufuk Bayraktar bu kez taciz ve tehdit iddiasıyla suçlandı.

Bayraktar’ın başrolü üstlendiği ve çekimleri Adana’da devam eden “Dayı” filminin setinde çalışan makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş oyuncunun fiziksel ve sözlü tacizine uğradığını belirtti. Sinema Televizyon Sendikası, Nayır ve Tektaş’ın yanında olduklarını belirten bir açıklama yayınladı.

Taciz iddiasını “Dayı”nın yapımcılığını üstlenen Ubay Film Yapım ve Zyef Film Yapım yaptıkları açıklamayla yalanladı:

Ufuk Bayraktar’ın 9 yaşındaki kızı sete misafir olarak gelmiştir. Erkek kuaför, Bayraktar’ın kızı yanından geçerken tanışmadığı halde iletişim kurması üzerine Bayraktar ‘Kızıma izinsiz yaklaşma” demiştir.

Olay üzerinden 5 dakika sonra bu kez makyöz, Ufuk Bayraktar ailesiyle otururken küçük düşürücü ve tehditkâr davranışlarda bulunmuştur. Ardından bu asılsız iddiaları ortaya atıp filmde çalışan yüzlerce kişinin ekmeğiyle oynamıştırlar. Hukuki süreç başlatılmıştır.”

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