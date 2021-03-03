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Haber Giriş: 03.03.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler'e izinsiz tablo kullanma cezası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ufak Tefek Cinayetler'e izinsiz tablo kullanma cezası

RESSAM Aylin Zaptçıoğlu, “Ufak Tefek Cinayetler” isimli dizinin birçok bölümünde 4 tablosunun izinsiz yayınlandığı iddiasıyla yapımcı Ay Sanat Prodüksiyon şirketine dava açtı.

 Zaptçıoğlu’nun avukatı sanatçıya herhangi bir ödeme yapılmadığını belirtti ve ekledi: “Ressama ait 4 tablonun çoğaltılmış nüshası dizide kullanılmıştır. Eserler hem orijinal değil, hem de izinsiz olarak çoğaltılıp yayımlanmıştır.” Mahkeme, ressamı haklı bularak 12 bin liralık tazminatın 3 yıllık yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. 

Ufak Tefek Cinayetlere izinsiz tablo kullanma cezası

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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