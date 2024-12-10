'Ucuz film teklifleri beni hasta etti" dedi ve emekliye ayrıldı... Eskiden başrol oyuncusuydu, şimdi küçük kasabada kimse onu tanımıyor

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Tabii ki bu durum hepsi için geçerli değil.

Bazıları da bir film sayesinde şöhreti bulur ama sonradan bu sektörün kendilerine aslında zarar verdiğini görüp erkenden emekliye ayrılır.

Sonra da hayatlarını spot ışıklarının çok uzağında sıradan bir insan olarak sürdürürler. Hatta bu durumdan büyük memnuniyet bile duyarlar.

23 YIL ÖNCE KENDİ ARZUSUYLA EMEKLİ OLDU

Tıpkı 1980'li yılların ünlü yıldızı Linda Kozlowski gibi...

1986 ile 2001 yılları arasında çekilen Crocodile Dundee adlı film serisiyle ünlenen 66 yaşındaki Linda Kozlowski, tam 23 yıl önce kendini emekliye ayırdı.

2001 yılında kamera karşısına geçtiği "Crocodile Dundee in Los Angeles" adlı filmden sonra mesleğine veda etti.

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O dönemde evli olduğu Paul Hogan ile birlikte rol aldığı bu seriyle şöhretin zirvesine çıkan Kozlowski, artık o günlerin çok uzağında bir hayat sürüyor.

Yaşadığı küçük kasabada yanından geçip gidenler onun bir döneme damgasını vuran bir yıldız olduğunu bilmiyor bile...

ONU SOKAKTA GÖRENLER BİR ZAMANLAR YILDIZ OLDUĞUNU BİLMİYOR

Kozlowski şimdi ikinci kocası Moulay Hafid Baba ile birlikte California'nın kırsal Ojai kasabasında yaşıyor.

Kamera karşısında geçirdiği yılların aksine gayet sakin bir hayatı var. Bazen kocasıyla birlikte bazen de yalnız başına köpeğini gezdiriyor.

O sıralarda da çevresindeki hiç kimse onu tanımıyor. Onun bir zamanlar ünlü bir film yıldızı olduğunu anlamıyor bile..

Üstelik sıradan bir insan olarak sürdürdüğü bu hayatında ilginç olan başka bir ayrıntı daha var...

Sinemada şöhret olduğu dönemde herkes onu sarı saçlarıyla tanıyordu. Ama erkenden emekliye ayrıldıktan sonra saçlarının kendi doğal hali olan kahverengiye döndü...

Gözden Kaçmasın O da bir zamanlar efsaneydi... Akıp giden yıllar geçmişin bütün izlerini sildi Haberi görüntüle

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Linda Kozlowski, Crocodile Dundee serisiyle bunca ün kazandıktan sonra neden kendini emekliye ayırdığını da yıllar önce anlatmıştı...

Onun söylediğine göre Crocodile Dundee serisinde kazandığı başarının ardından gelen rol tekliflerinin hiçbirinin tatmin edici değildi.

"Bana gelen ve doğrudan video için çekilen ucuz filmler ülser yapıyordu. Temel olarak sette olup bitenleri umursayan tek kişi de bendim. Bütün bunlar ve biyolojik saatim arasında bir tercih yaptım ve bu işi bırakmaya karar verdim."

Görünüşe göre bu kararından da son derece memnun...

ESKİ EVLİLİĞİNDEN BİR OĞLU VAR

İlk evliliğini Crocodile Dundee serisinde rol arkadaşı da olan Paul Hogan ile yapan Kozlowski, şu anda 26 yaşında olan Chance adında bir erkek evlat sahibi.

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Oğlunun hızlı yaşamı yüzünden zor dönemler geçirse de en azından ikinci kocasıyla mutlu ve tabii ki gözlerden uzak huzurlu bir hayatı var.

Linda Kozlowski, 1990'da başlayan evliliğini 2014 yılında resmen bitirdi. Aynı yıl şu anda evli olduğu ikinci kocası Moulay Hafid Baba ile tanıştı.

Bugünkü huzurlu ve mutlu evliliklerinin başlangıcını da ortak arkadaşlarına borçlu çift.

TUR ŞİRKETİ KURDULAR... HEM GEZİYORLAR, HEM GEZDİRİYORLAR

Faslı bir tur rehberi olan Baba ile tanıştığından bu yana dünyayı geziyor Linda Kozlowski, Afrika'dan Avrupa'ya Avustralya'dan Uzakdoğu'ya kadar uzanan bu gezilerinde çekilen fotoğraflarını da sık sık Instagram sayfasından paylaşıyor.

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Çiftin bu gezilere sadece keyif için çıkmadığını da not düşelim.

Kozlowski ile Moulay, başta ünlü filmlerin çekildiği mekanlar olmak üzere dünyanın farklı yerlerine tur düzenleyen Dream My Destiny adlı bir şirket kurdular ve orada birlikte çalışıyorlar.

Linda Kozlowski ile Moulay Hafid Baba; California'da bulunan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Ojai'de satın aldıkları bir evde yaşıyorlar. Tek katlı dört yatak odalı bu ev için 2 milyon dolar harcadı çift. Sonra da iyi bir tadilattan geçirip kendi zevklerine uygun hale getirdi.





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Kozlowski, sonradan kocası olan Paul Hogan ile birlikte kamera karşısına geçtiği Crocodile Dundee serisiyle kariyerinde zirveye çıktı. Fakat sonrasında gelen film tekliflerini beğenmediği için erkenden emekliye ayrıldı.