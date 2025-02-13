Üçüncü kocasından zor kurtuldu... Ama ilk kocasının kalbindeki yeri ayrı: Ondan akıl bile almış

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Hem ünlü bir aileden gelip hem de kendisi ünlü olunca insanın özel hayatının da merak uyandırması kaçınılmaz elbette.

Bu durum Angelina Jolie için de değişmedi.

Kendisi her ne kadar fazla göz önünde yaşamak istemese de hayatına giren herkes dikkat çekiyor. Tabii ki eski eşleri de.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ TAM SEKİZ YILDA BİTTİ

Jolie'nin bir zamanlar Brangelina olarak anıldığı Brad Pitt ile ilişkisinin nasıl bittiğini, sekiz yılın sonunda ne zorluklarla boşandıklarını bilmeyen yok.

Sonunda özgürlüklerine kavuştu ikisi de.

Diğer yandan Angelina Jolie, Brad Pitt'ten önce de iki evlilik yapmıştı. İlkini Hackers filminde birlikte rol aldığı Jonny Lee Miller, ikincisini de kendisinden yaşça büyük başka bir meslektaşı Billy Bob Thornton ile.

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Aslına bakılırsa 1999'da evlenip üç yıl sonra boşandığı Miller ile evliliklerinin üzerinden yıllar geçti. Ama görünüşe göre Jolie'nin onunla ilişkisi hiçbir zaman tamamen kopmadı.

İLK ESKİ KOCASIYLA ÇOK İYİ BİR İLİŞKİSİ VAR

Hatta söylediğine göre Jolie, Brat Pitt'ten boşandıktan sonra çocuklarının bakımı ve eğitimi konusunda ilk eski kocası Jonny Lee Miller'dan akıl aldı.

Jolie, geçtiğimiz hafta katıldığı Santa Barbara Film Festivali'nde Miller ile ilişkisi hakkında da konuştu.

Sinema eleştirmeni Leonard Martin ile kariyeri hakkında sohbet ederken söz dönüp dolaşıp Jonny Lee Miller ile rol aldığı 1995 tarihli Hackers filmine de geldi.

Bu film, aynı zamanda Jolie'nin kariyerindeki önemli kilometre taşlarından biri.

Sohbet sırasında Hackers filminden bir de klip göserildi. Jolie klibin ardından "Bu gerekten komik. Aslında ben kendi filmlerimi izlemiyorum. Bu filmi de galasından bu yara hiç izlememiştim. Ama Jonny ile harika bir ilişkim var. Onun oğluyla benim oğlum aynı yaşta ve bu yüzden çok mutuyum" diye konuştu.

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ÇOCUKLARI AYNI YAŞTA VE BİRBİRLERİYLE ARKADAŞ

Jonny Lee Miller, Angelina Jolie'den boşandıktan sonra Michelle Hicks ile evlendi.

Uzun ömürlü olmayan bu evlilikten Buster Thomas adında 16 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Daha da ilginci Buster ile Jolie ve Pitt'in ikizlerinden Knox Leon gayet iyi arkadaş.

2021 yılında Angelina Jolie, eski kocasının New York'taki evine girip çıkarken görüntülenmişti. O sırada da aralarındaki ilişkinin yeniden canlanıp canlanmadığı konuşulmuştu

Ama belli ki artık romantik ilişki dönemini çoktan geçtiler. Eski karı koca gayet iyi dostluk yapıyorlar.

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İLK BULUŞMADA UÇAKTAN ATLAMIŞLAR

Jonny Lee Miller, geçen yıl katıldığı bir podcast yayınında Jolie ile ilişkilerini ve ilk buluşmalarını anlatmıştı.

"Angelina adında genç bir kızla çıkıyordum. Bana 'Haydi bu hafta sonu heyecanlı bir şeyler yapalım. Neden uçaktan atlamıyoruz ki dedi' sözleriyle başladı Miller.

Miller da bu fikrin kulağa gayet güzel geldiğini belirterek kabul etti anlattığına göre. Angelina'nın çok cesur bir kız olduğunu söyleyen Jonny Lee Miller, gerçekten de uçaktan paraşütle atladıklarını sözlerine ekledi. Sonra da şöyle devam etti: "Yalan söylemeyeceğim, bunu korkunç buldum. Ama yine de yaptım."

Jonny Lee Miller, Angelina Jolie ile Kosta Rika tatiline gittiklerinde de sürekli endişe içinde olduğunu anlattı. "Ben ve Angelina otel odasında bir akşamı bıçak fırlatarak geçirirdik" diye anlattı.

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Angelina Jolie ile Jonny Lee Miller, rol aldıkları 1995 tarihli Hackers filminin setinde tanıştılar. Çalkantılı bir ilişkinin ardından 1996 yılında evlendiler. Ama evlilik sadece 18 ay sürdü. Boşanmaları ise 2000 yılında resmen sonuçlandı. Bu arada evlendiklerinde Jolie'nin 21, Miller'ın da 24 yaşında olduğunu hatırlatalım.





TİŞÖRTÜNE ADINI KENDİ KANIYLA YAZMIŞTI

Jolie, bu ilk evliliğinde gelinlik giymedi. Bunun yerine siyah bir deri pantolon, üzerine de Jonny Lee Miller'ın adını, kendi kanıyla yazdığı beyaz bir tişört tercih etti. Fakat bu "kanla yüceltilen aşk" çok da uzun sürmedi.

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Jolie ile Jonny Lee Miller üç yıl sonra boşandı. İlerleyen yıllarda hayatlarına başka insanlar girdi. Miller, 2008 ile 2018 arasında Michele Hicks ile yaptığı evlilikten Buster Timothy adında bir erkek çocuk babası oldu.

Jolie ise Jonny Lee Miller'dan boşandıktan sonra 2000 yılında kendisinden yaşça büyük Billy Bob Thornton ile evlendi. Bu evlilik de üç yıl sürdü.

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Angelina Jolie, Miller'dan boşandıktan sonra 2000 yılında Billy Bob Thornton ile evlendi. Bu evlilik üç yıl sürdü.