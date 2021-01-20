Üçüncü evlilik dışı çocuğu da ortaya çıkan kocası hakkında ilk kez konuştu: 'Yüzde yüz değil, yüzde bin arkasındayım'

Geçmiş yıllarda dünyanın en mutlu "masal ailelerinden" biri olarak nitelendirilen Grimaldi ailesi yani Monako kraliyet ailesinde olaylar bitmek bilmiyor. Son ilginç gelişmenin kahramanı da ülkenin monarkı Prens Albert'ın eşi Prenses Charlene oldu. EVLİLİK DIŞI ÇOCUK İDDİALARIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Prens Albert ile evlenmeye hazırlandığı sırada bu kararından vazgeçtiği sonra da saraydan kaçmaya çalıştığı iddialarıyla gündeme gelen 42 yaşındaki Prenses Charlene, eşinin evlilik dışı çocukları ile ilgili konuştu. KOCASINI 'SADIK, AZİMLİ VE CESUR' OLARAK NİTELEDİ

2011 yılında Prens Albert ile evlenen ve biri kız diğeri erkek ikiz çocuk annesi olan Prenses Charlene yaptığı açıklamayla hayranlarını da şoke etti. Point du Vue adlı internet sitesine konuşan Prenses Charlene, kocasını "sadık, azimli ve cesur" diye tanımladı. Eski bir yüzücü olan Prenses Charlene, iyi zamanlarda da kötü zamanlarda da kocasının yanında olduğunu belirterek "ona yüzde bir güvendiğini" ifade etti. ÜÇÜNCÜ EVLİLİK DIŞI ÇOCUK İDDİASI

Daha önce de evlilik dışı ilişkilerinden iki çocuğu olduğu bilinen Prens Albert ile ilgili benzer bir iddia daha geçen ay ortaya atılmıştı. Buna göre Prens'in bir evlilik dışı çocuğu daha ortaya çıktı. Prens Albert, bununla ilgili olarak bir davada taraf olacak. HEP YANINDA OLACAĞINA SÖZ VERDİ

Prenses Charlene'in kocasıyla ilgili bu son sözleri ise kelimenin tam anlamıyla şok yarattı. Prenses, internet sitesine verdiği röportajda kocası Albert'in her şeyi kendisine anlattığını da ifade etti. Prenses, kocası Albert'e ne olursa olsun, iyi ya da kötü hep senin yanında olacağım" sözü verdiğini de anlattı.

BU GÖRÜTÜSÜYLE ŞOKE ETMİŞTİ

Bu durumun da "Avrupa'nın mutsuz prensesi" olarak nitelendirilen Prense Charlene'i olumsuz etkilediği ileri sürülüyordu. Hatta bir Noel etkinliğine yarısı kazınmış saçlarıyla katılan Prenses'in artık depresyonda olduğunu gizlemediği de ileri sürülmüştü. YENİ SAÇ MODELİ KENDİ FİKRİYMİŞ

Prenses Charlene, herkesi şaşırtan saç modeliyle ilgili olarak da uzun zamandır bu değişikliği düşündüğünü ve bu kesimin kendi fikri olduğunu belirtti. DÜNYANIN İLGİ ODAĞINDA

Prens Albert ile evliliğinden Gabriella ve Jacques adında biri kız diğeri erkek ikiz çocuk annesi olan Charlene aslında başından beri tüm dünyanın ilgisini çeken sıra dışı bir prenses. Zimbabwe doğumlu eski bir olimpik yüzücü olan Prenses Charlene, düğününde sürekli ağlaması, düğün öncesi ise saraydan kaçmaya çalıştığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. 2011 YILINDA EVLENDİLER

Tüm dünyanın hafızasına 2011 yılındaki dillere destan düğünüyle kazınmıştı. O yılın iki masal düğününden birinin kahramanıydı. Bir başka bakış açısıyla da Prens William ile Kate Middleton'ın rakibiydi bu çift. BİR TUHAF DÜĞÜN

Aslında başlarda herkes onu da "modern çağların Külkedisi masalı kahramanlarından biri" olarak nitelendiriyordu. Ama sonra gerçekler birbiri ardına ortaya çıkmaya başlayınca bazı masalların da mutlu sonla bitmediği de anlaşıldı. İşte o "mutsuz prenses" dün yine halkın karşısına çıktı. Hele düğününde durmadan döktüğü gözyaşları akla geldiğinde! Çünkü bu gözyaşları bazılarının sandığı gibi mutluluktan değildi. MASAL PRENSESİ SANDILAR AMA...

İşin ilgini birçok genç kızın hayalini kuracağı türden bir evlilik yapıyordu. Küçük ama zengin bir ülkenin prensiyle hayatını birleştiriyordu. Görünüşte önünde zengin, mutlu, aşk dolu örneğine masallarda rastlanacak bir hayat uzanıyordu. Fakat gerçek bambaşkaydı. ESKİ OLİMPİK YÜZÜCÜ

Zimbabwe- Güney Afrika melezi eski Olimpik yüzücü Charlene Wittstock, Avrupa'nın zengin ülkesi Monako'nun prensi ve tahtın varisi Prens Albert'in kalbini çalmıştı. Tıpkı onlarla aynı yıl ve birkaç ay arayla evlenen Kate Middleton ve Prens William gibi bir aşk öyküsü ve masalsı bir düğün bekleniyordu bu çiftten de. AĞLAYAN GELİN

Dekor belki öyleydi ama ne damadın yüzünde mutluluğun izi vardı ne gelinin yüzünde. Hatta gelin ağlıyordu.Zaten düğünden önce de gelin Charlene'in üç kez saraydan kaçmaya çalıştığı, evlenmekten vazgeçtiği basına yansımıştı. Elbette Prens Albert gelinin kaçmasına izin vermedi. Sonunda çift evlendi. MUTSUZ PRENSES

Evlilikten sonra "prenses" unvanını alan Charlene Wittstock da "mutsuz prenses" olarak dünya sahnesinde yerini aldı. Bu mutsuzluğu da sebepsiz değildi kuşkusuz. Çünkü Prens Albert, çapkınlıklarıyla ve sıra dışı yaşamıyla ünlüydü. Prens'in bir hostes ve bir garsondan iki çocuğu bulunuyor. EVLİLİK DIŞI DOĞAN KIZINA ANNESİNİN ADINI VERDİ

Bir garsonla ilişkisinden dünyaya gelen kızına annesinin adı olan Grace'i ve kendi soyadı olan Grimaldi'yi verdi.Tıpkı bir süre sonra bir hostesten dünyaya gelen oğluna yaptığı gibi. İKİ ÇOCUKLARI OLDU

Bütün bunlar düğünden önceydi elbette. Prens Albert da evlendikten sonra bu iki evlilik dışı çocuğunu çok gündeme getirmemeye çalıştı. Bir süre önce de Charlene ile evliliğinden biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldular. Ama bu durum bile Prenses Charlene'in yüzündeki mutsuzluk izlerini silemedi.

İKİZ ÇOCUKLARI OLDU

Çünkü yine öne sürülenlere göre Charlene ile Prens Albert arasında bir anlaşma yapılmıştı. Boşanacaklarsa bile bu, çocukları dünyaya geldikten sonra olacaktı. İddialara göre ülkenin geleceği bu çocuklara bağlı. Belki evlilik de bu yüzden yapıldı. ÜLKE FRANSA'YA BAĞLANACAKTI

Çünkü ülkenin Fransa ile 1981 yılında yaptığı bir anlaşmaya göre eğer tahta geçecek bir veliaht bulunmazsa Monako, Fransa'ya bağlanacaktı. Çiftin şu anda ikiz çocukları bulunuyor.