Üç yıllık evlilikte ilk bebek geldi... Dillere destan bir düğünle kaderleri birleşmişti

Gelin ile damat bir yana, genç kızın babasının alemleri saran şöhreti bile iki gencin evliliğinin bunca ilgi çekmesi için yeterliydi.

İşte şimdi o mutlu çiftten güzel haber geldi.. Aileleri büyüdü, yani ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı.

ABD BAŞKANI'NA 11'İNCİ TORUN GELDİ

Mutluluktan ayakları yerden kesilen bu çift, ikinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile eski karısı Marla Maples'ın kızı Tiffany ve Lübnan asıllı bir milyarderin oğlu olan kocası Michael Boulos…

2022 yılının kasım ayında evlenen Tiffany ile Michael'ın ilk bebekleri dünyaya geldi.

Mutlu haberi Tiffany Trump, sosyal medya sayfasından duyurdu. İlk kez anne olan Tiffany Trump "Tatlı oğlumuz Alexander Trump Boulos dünyaya hoş geldin" diye yazdı.

Genç anne, oğlunun yüzünü paylaşmak yerine birçok ünlünün yaptığı gibi minik ayağının bir fotoğrafına yer verdi.

Tiffany paylaşımını "Seni kelimelerle anlatacağımızın çok ötesinde seviyoruz. Hayatlarımıza geldiğin için teşekkürler" diyerek bitirdi.

Bu arada yeri gelmişken minik Alexander'ın, Donald Trump'ın 11'inci torunu olduğunu da hatırlatalım.

BEBEĞİ DÜNYAYA GELMEDEN ÖNCE ONUN İÇİN PARTİ DÜZENLEDİ: Tiffany, oğlunun dünyaya gelişinden kısa bir süre önce bebeği için bir "hoş geldin" etkinliği düzenledi. Erkek bebek annesi olacağını simgeleyen mavi bir elbise giyen Tiffany'ye Trump'ın Ivana Trump ile evliliğinden dünyaya gelen ablası Ivanka da eşlik etti.





TRUMP'IN MALİKANESİNDE EVLENDİLER

Donald Trump ile eski karısı Marla Maples'ın evliliğinden dünyaya gelen tek kızı olan 31 yaşındaki Tiffany ve 27 yaşındaki Michael Boulos, 2022 yılının kasım ayında, Trump ailesinin Florida'daki Mar a Laga malikanesinde evlendi.

Düğün töreninde Donald Trump'ın diğer evliliklerinden dünyaya gelen bütün çocukları da tam kadro oradaydı.

KIZINI DAMADINA KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Tifffany Trump, törende iki farklı kıyafet giydi. Evlilik yemini sırasında, Eli Saab tasarımı pırıltılı bir gelinlik tercih etti. Ardından düzenlenen partide de derin yırtmaçlı, beyaz bir elbiseyle değiştirdi. Tören boyunca gelinin ve damadın coşkusu dikkatlerden kaçmadı. Törende adet olduğu üzere gelin Tiffany'yi, damat Michael'a Donald Trump teslim etti.

Tiffany Trump ve Michael Boulos, resmen karı-koca ilan edildikten sonra ilk danslarını Toploaders'ın Dancing In The Moonlight adlı şarkısıyla yaptı. Sonra da sıra Trump ile kızının dansına geldi.

Gecenin en çok ilgi çeken anlarından biri de buydu. Tiffany ile Donald Trump, Here Comes The Sun adlı şarkı eşliğinde baba- kız dansını sergiledi.

'SEN ONA DAHA İYİ BAK': Bu arada Trump, damadıyla şakalaşmaktan da geri durmadı. Michael Boulos'u şaka yollu kızına iyi bakması konusunda uyardı. Donald Trump "Michael, sen ona daha iyi bak" dedi. Ardından da şunları söyledi: " Şüphe yok ki sen çok özel bir insansın. Yaşının da çok ötesindesin. Siz iki muhteşem insansınız ve bugün çok güzeldi."