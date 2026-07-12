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Üç yıllık evlilik bir çırpıda bitmişti… İhanet iddialarına cevap verdi

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#Margaret Qualley#Jack Antonoff#Boşanan Ünlüler
Üç yıllık evlilik bir çırpıda bitmişti… İhanet iddialarına cevap verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 12:44

Sinema dünyasının son yıllarda yıldızı en çok parlayan isimlerinden biri olan güzel oyuncu ve müzik dünyasının tartışmasız en etkili prodüktörlerinden olan büyük aşkı üç yıl önce dillere destan bir düğün yaparak evlenmişti.

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Bu evlilik dışarıdan bakıldığında mutlu mesut devam ediyor gibi görünürken gelen şok ayrılık kararı herkesi şaşkına çevirdi. Bu beklenmedik ayrılıkla birlikte şoke eden dedikodular da ortaya atıldı.

Ünlü oyuncu Margaret Qualley ve müzik yapımcısı Jack Antonoff'un ayrılığının ardından Margaret Qualley’nin kocasını aldattığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Yıldız isim bu söylentileri yalanladı.

Üç yıllık evlilik bir çırpıda bitmişti… İhanet iddialarına cevap verdi

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Margaret Qualley, basın sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yayınlayarak aldatma gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi. Yapılan açıklamada "Güven sorunları yok. Bu ilişkide sadakatsizlik veya saygı ve ortaklığın dışında herhangi bir şey olmadı. Bu evlilikte sadece iki kişi var ve basına konuşan ve ilişkileri hakkında yorum yapan kaynaklar onları tanıyan kişiler değil. Lütfen onların mahremiyetine saygı gösterin" ifadelerine yer verildi.

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Üç yıllık evlilik bir çırpıda bitmişti… İhanet iddialarına cevap verdi

Ünlü çiftle ilgili ayrılık söylentileri, Jack Antonoff'un Taylor Swift ve Travis Kelce'nin 3 Temmuz'daki düğününe yanında Margaret Qualley olmadan katılmasıyla yayılmaya başladı. Jack Antonoff hem yapımcısı hem de yakın dostu olduğu için Taylor Swift onun üç yıl önceki düğününün baş konuklarından biriydi.

Üç yıllık evlilik bir çırpıda bitmişti… İhanet iddialarına cevap verdi

Margaret Qualley yılın düğününde kocasının yanında görünmeyince başlayan dedikodular güzel yıldızın sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını kaldırmasıyla birlikte iyice alevlendi. Çiftin evliliğinin çalkantılı olduğu ve birlikte yaşamadıkları konuşulmaya başladı.

Üç yıllık evlilik bir çırpıda bitmişti… İhanet iddialarına cevap verdi

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Her şey birkaç gün içinde olup biterken ve ikilinin “işleri yoluna koymaya çalıştığı” iddiaları ortaya atılmışken en sonunda Margaret Qualley ve Jack Antonoff'un evliliklerinin bittiği anlaşıldı. Çift 2023’ün ağustos ayında New York’ta sokaklara taşan görkemli bir düğünle evlenmişti.

Qualley ve Antonoff en son bu yıl şubat ayında Grammy Ödülleri'nde birlikte görülmüşlerdi. Instagram ve X'te yayınlanan kutlama fotoğraflarında oldukça mutlu ve aşık görünüyorlardı; ancak bu fotoğrafların her ikisi de daha sonra kaldırıldı.

Üç yıllık evlilik bir çırpıda bitmişti… İhanet iddialarına cevap verdi

Çift, 2021'de romantik bir ilişki yaşadıkları söylentilerinin ardından bir yıl sonra nişanlanmıştı.

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#Margaret Qualley#Jack Antonoff#Boşanan Ünlüler

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