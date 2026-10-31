Üç yıllık evliliğe son nokta: Pembe gözlükleri çıkardı, boşanma davasını açtı

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Kamera karşısına geçtiği Maid adlı diziyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Margaret Qualley ile müzisyen kocası Jack Antonoff'un evliliği bitti.
Son olarak bu yılın şubat ayındaki Grammy töreninde birlikte görülen 32 yaşındaki Qualley ile 42 yaşındaki Antonoff, boşanmak için mahkemeye başvurdu.
Ünlü oyuncu Andie MacDowell ile eski kocası Paul J. Qualley'in üç çocuğundan biri olan Margaret ve Jack Antonoff 2023 yılında evlenmişti.
Page Six'in haberine göre Qualley ile Antonoff, aralarındaki maddi paylaşımları çözme konusunda mahkemeye bir de anlaşma taslağı sundu.
Yine aynı kaynağa bakılırsa Qualley ile Antonoff'un boşanmasının ardından aldatma başta olmak üzere dramatik bir neden yok.
Söz konusu kaynak "Margaret ile Jack sorunlarını çözmeye çalıştılar. Her şeye rağmen sevgi dolu bir ilişkileri vardı. Ama bazen sevgi de işlerin yürümesine yetmiyor" diye konuştu.
Margaret de kendi fikirlerinin kocası tarafından dikkate alınmadığını hissediyordu.
Qualley ile Antonoff bütün bu sorunların üstesinden gelmeye çabalıyordu. Ama sonunda bu çabaların işe yaramadığını gördüler.
Bir kaynak "Birkaç ay öncesine kadar evliliklerini kurtarmaya çalışıyorlardı. Ancak Margaret artık pembe gözlüklerini çıkarıp duruma daha net bakması gerektiğini düşündü" dedi.
Bütün bunların sonunda da çiftin büyük umutlarla ve aşkla başlayan evliliği bitti.