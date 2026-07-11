ÃœÃ§ yÄ±llÄ±k askerlik bitti: Tezkereyi aldÄ±!

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20 yaÅŸÄ±ndaki Leonor, Ã¶nce kara kuvvetleri, sonra deniz ve son olarak hava kuvvetlerinde askeri eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. DÃ¼n dÃ¼zenlenen bir tÃ¶renle de bu sÃ¼reci tamamladÄ±.

Murcida bÃ¶lgesindeki San Javier'de bulunan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Akademisi'ndeki bu tÃ¶renle Leonor iÃ§in hayatÄ±nÄ±n bir dÃ¶nemi de geride kalmÄ±ÅŸ oldu.

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Bu Ã¶nemli tÃ¶rende Kral 6. Felipe, KraliÃ§e Letizia ve Leonor'un kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Sofia da onu yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.





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Her yÄ±l aynÄ± mezuniyet tÃ¶reninin ardÄ±ndan yapÄ±lan resepsiyon ise bu yÄ±l Almeira'da yaÅŸanan orman yangÄ±nlarÄ± nedeniyle iptal edildi.

12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 23 kiÅŸinin de kayÄ±p olduÄŸu yangÄ±nÄ±n kurbanlarÄ± iÃ§in, mezuniyet tÃ¶reninde bir de saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.





ZamanÄ± geldiÄŸinde, 150 yÄ±l sonra tahta geÃ§en ilk kraliÃ§e olarak tarihe de adÄ±nÄ± yazdÄ±racak olan Prenses Leonor , askeri Ã¼niformaya da veda etmiÅŸ oldu.

Leonor, askeri eÄŸitimine 2023 yÄ±lÄ±nda Zaragoza'daki akademide baÅŸladÄ±. GeÃ§en yÄ±l, deniz kuvvetlerindeki eÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda Juan Sebastian El Cano adlÄ± eÄŸitim gemisiyle aÃ§Ä±k denizlere Ã§Ä±ktÄ±.

Son olarak da havacÄ±lÄ±k eÄŸitimi aldÄ±. Bu sÄ±rada tek baÅŸÄ±na uÃ§ak uÃ§urdu ve paraÅŸÃ¼tle atlamayÄ± Ã¶ÄŸrendi.

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Leonor, bundan sonra uzun bir yaz tatili yapacak. Ama eÄŸitim hayatÄ± bitmiÅŸ deÄŸil. GÃ¼zel Prenses, Madrid'de bulunan Carlos 3 Ãœniversitesi'nde siyasal bilimler Ã¶ÄŸrenimi gÃ¶recek.

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