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ÃœÃ§ yÄ±llÄ±k askerlik bitti: Tezkereyi aldÄ±!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Prenses Leonor#Kral Felipe#Ä°spanyol Kraliyet Ailesi
ÃœÃ§ yÄ±llÄ±k askerlik bitti: Tezkereyi aldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 12:10

Ä°spanyol tahtÄ±nÄ±n geleceÄŸi Asturias Prensesi Leonor, sonunda Ã¼Ã§ yÄ±l sÃ¼ren askerlik gÃ¶revini tamamladÄ±.

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20 yaÅŸÄ±ndaki Leonor, Ã¶nce kara kuvvetleri, sonra deniz ve son olarak hava kuvvetlerinde askeri eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. DÃ¼n dÃ¼zenlenen bir tÃ¶renle de bu sÃ¼reci tamamladÄ±.

ÃœÃ§ yÄ±llÄ±k askerlik bitti: Tezkereyi aldÄ±

Murcida bÃ¶lgesindeki San Javier'de bulunan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Akademisi'ndeki bu tÃ¶renle Leonor iÃ§in hayatÄ±nÄ±n bir dÃ¶nemi de geride kalmÄ±ÅŸ oldu.
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ÃœÃ§ yÄ±llÄ±k askerlik bitti: Tezkereyi aldÄ±

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Bu Ã¶nemli tÃ¶rende Kral 6. Felipe, KraliÃ§e Letizia ve Leonor'un kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Sofia da onu yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

ÃœÃ§ yÄ±llÄ±k askerlik bitti: Tezkereyi aldÄ±

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Her yÄ±l aynÄ± mezuniyet tÃ¶reninin ardÄ±ndan yapÄ±lan resepsiyon ise bu yÄ±l Almeira'da yaÅŸanan orman yangÄ±nlarÄ± nedeniyle iptal edildi.

12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 23 kiÅŸinin de kayÄ±p olduÄŸu yangÄ±nÄ±n kurbanlarÄ± iÃ§in, mezuniyet tÃ¶reninde bir de saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.

ÃœÃ§ yÄ±llÄ±k askerlik bitti: Tezkereyi aldÄ±


ZamanÄ± geldiÄŸinde, 150 yÄ±l sonra tahta geÃ§en ilk kraliÃ§e olarak tarihe de adÄ±nÄ± yazdÄ±racak olan Prenses Leonor, askeri Ã¼niformaya da veda etmiÅŸ oldu.

ÃœÃ§ yÄ±llÄ±k askerlik bitti: Tezkereyi aldÄ±

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Leonor, askeri eÄŸitimine 2023 yÄ±lÄ±nda Zaragoza'daki akademide baÅŸladÄ±. GeÃ§en yÄ±l, deniz kuvvetlerindeki eÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda Juan Sebastian El Cano adlÄ± eÄŸitim gemisiyle aÃ§Ä±k denizlere Ã§Ä±ktÄ±.

ÃœÃ§ yÄ±llÄ±k askerlik bitti: Tezkereyi aldÄ±

Son olarak da havacÄ±lÄ±k eÄŸitimi aldÄ±. Bu sÄ±rada tek baÅŸÄ±na uÃ§ak uÃ§urdu ve paraÅŸÃ¼tle atlamayÄ± Ã¶ÄŸrendi.

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ÃœÃ§ yÄ±llÄ±k askerlik bitti: Tezkereyi aldÄ±

Leonor, bundan sonra uzun bir yaz tatili yapacak. Ama eÄŸitim hayatÄ± bitmiÅŸ deÄŸil. GÃ¼zel Prenses, Madrid'de bulunan Carlos 3 Ãœniversitesi'nde siyasal bilimler Ã¶ÄŸrenimi gÃ¶recek.

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#Prenses Leonor#Kral Felipe#Ä°spanyol Kraliyet Ailesi

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