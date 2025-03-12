Genç yaşında kendini hasta kocasına adadı... Bu derde yürek kolay dayanmıyor: Bazen ben de bakıma ihtiyaç duyuyorum!

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Ama bazen de hasta bir eşe bakmak diğer taraf için giderek zorlaşabilir... İnsan her ne kadar eşini sevse de kimi zaman kendi enerjisinin sınırlarına da ulaşabilir.

Özellikle de gösteri dünyasında hastalık yüzünden yollarını ayıran çiftlere zaman zaman rastlarız.

Yine de bazı çiftleri en ciddi sağlık sorunları bile ayıramaz...

SAĞLIĞINI YİTİREN KOCASININ ETRAFINDA PERVANE OLUYOR

Tıpkı son üç yıldır frontotemporal demansla mücadele eden Bruce Willis ile kendisinden yaşça epey genç eşi Emma Heming Willis gibi.

İşin ilginç yanı Bruce Willis'in sadece şu andaki karısı Emma değil yıllar önce boşandığı eski karısı Demi Moore da onu bırakmıyor.

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Willis, giderek bilişsel yeteneklerini yitirirken bir yanda Emma, diğer yanda Demi ve her iki evliliğinden dünyaya gelen üçü yetişkin beş kızı Bruce Willis'in etrafında kelimenin tam anlamıyla pervane olmuş durumda.

HER ANINDA KOCASININ YANINDA

Elbette kendisine destek olan başka yardımcıları da var ama yine de 46 yaşındaki Emma Heming, kocası Bruce Willis'i kimsenin ellerine bırakmadı. Ana bakıcısı kendisi.

Her ne kadar hala aşık olduğu, sevdiği kocası Bruce Willis'e 'bebek gibi' bakıyor olsa da Emma Heming de zaman zaman yorulduğunu itiraf etti. Üstelik de bunu sadece kendisi için söylemedi.. Hasta yakınlarına bakanların da sözcüsü gibi konuştu bir anlamda.

Emma Heming, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda bu konuda düşünüp hissettiklerini anlattı.

TRAJİK OLAYDAN DERS ÇIKARDI

Bir yandan kocası Bruce Willis'e bakan diğer yandan da iki küçük kızını büyüten Heming, bu konuya değinirken Gene Hackman ile karısı Betsy Arakawa'nın trajik ölümlerini merkeze aldı.

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Geçtiğimiz hafta sonu ortaya çıktığına göre Alzheimer olan 95 yaşındaki Gene Hackman'ın bakımını 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa üstlenmişti. Fakat Arakawa, Hackman'dan bir hafta önce öldü.

Bunun üzerine Gene Hackman, bulanık bir zihinle, ilaçlarını almadan, düzgün beslenmeden bir hafta karısının cansız bedeniyle birlikte yaşadı. Sonunda o da hayata veda etti.

'BU HİKAYEDEN ÇIKARILACAK ÇOK DERS VAR'

Bu olayı hatırlatan Emma Heming "Bu hikayeden çıkarılacak çok ders olduğuna inanıyorum" sözleriyle başladı konuşmasına.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu beni olaylara daha geniş açıdan bakmaya da yöneltti. Yani hasta bakanların da yardıma ihtiyacı var. Bu da hayati bir önem taşıyor."

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Bakıcıların da yardım görmesinin önemli olduğunu vurgulayan Emma Heming "Bu şekilde onlar da baktıkları kişiye daha fazla yardımcı olabilirler" dedi.

Bruce Willis'in karısı Emma Heming "Bakıcıların her şeyi çözdüğü şeklindeki düşüncenin doğru olmadığını da ifade etti.

KENDİNİ ONA ADADI AMA BAZEN ÜZERİNDE BASKI HİSSEDİYOR

Aslında Emma Heming, kocası Bruce Willis'in bakımına, hayatını rahat bir şekilde sürdürmesine kendini adadı. Ama zaman zaman bu durumun kendi üzerinde yarattığı baskıları da ifade etmekten çekinmedi.

Bunun çok önemli olduğunu belirten Emma Heming, gün içinde kendisine beş hatta bazen 10 dakika ayırdığını söyledi daha önce yaptığı bir açıklamada.

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"Kendime 5 hatta bazen 10 dakika ayırıyorum, her şeyden uzaklaşıyorum. Çünkü geri kalan zamanda hep kocamın yanındayım. Sonra da acımı, kederimi ve öfkemi, kendimi daha iyi hissettiren bir şeyin etrafında dönüştürüyorum" diye anlattı.

YİNE DE HEP GÜZELLİKLERİ GÖRMEYE ÇABALIYOR

Emma Heming daha önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, kocasının hastalığını öğrendikten sonra zor günler geçirdiğini itiraf etmişti.

Ama yine de her fırsatta hayatla ve yaşadıklarıyla ilgili güzel bir şeyler bulmaya çalışma çabasını da yitirmediğini anlatmıştı.

Emma Heming o röportajda şöyle konuştu: " Gayet güzel bir hayatım varmış gibi göründüğünü biliyorum. Ama hayatımı güzelleştirmek için her gün bilinçli bir çaba göstermem gerekiyor. Bunu kendim için yapıyorum, bunu iki çocuğumuz için yapıyorum. Başka bir şekilde yaşamamı istemeyen Bruce için yapıyorum" dedi.

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HER GÜN AİLESİ İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCIYOR

Emma Heming, özellikle sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında sanki kocasının hastalığı onu hiç etkilememiş gibi göründüğünü ama bunun doğru olmadığını belirtti o paylaşımında.

Kocasının hastalığından bu yana hayatı zorlaşan Heming "Bu yüzden yanlış anlaşılmak istemiyorum. Yeri iyi olduğum yönünde yanlış bir algı oluşmasını istemiyorum. Çünkü iyi değilim" diye sözlerini tamamladı.

Her yeni günde iyi olmak ve ailesinin de iyi olmasını sağlamak için büyük bir çaba harcadığını belirtti Heming.

Bunun zor bir günlük görev olduğunu da saklamadı. Ama böyle çaba göstermesinin hem kendisi hem de ailesi için önemli olduğunu anlattı.