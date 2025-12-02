Üç yıldır hem hasta kocasına bakıyor hem iki kızını büyütüyor… Gözyaşlarıyla konuştu: Ne yaşadığımızı bilmeden bana kötü söz söylüyorsunuz

Haberin Devamı

Ancak bu zorlu süreçte elbette en büyük yükü taşıyan, onun hastalandığını ve bu yüzden emekli olduğunu açıklayan ailesi oldu.

EN BÜYÜK YÜK ONUN ÜZERİNDE

Demi Moore’la yaptığı evlilikten üç yetişkin kızı olan usta oyuncu 2009’da hayatını eski bir model olan Emma Heming ile birleştirmiş ve ondan da iki kızı olmuştu.

Bruce Willis ve Emma Heming 2007'de aşk yaşamaya başlamış ve 2009'da evlenmişti

Emma Heming kocasının hastalığı boyunca onun en büyük destekçisi oldu, bir yandan kızlarını büyütürken bir yandan da deyim yerindeyse onun bakıcısı haline geldi.

Emma Heming’e bu süreçte Bruce Willis’in vefalı eski eşi Demi Moore ve ondan doğan üç kızı çok yardımcı oldu. Ama sonuç olarak Emma Heming son birkaç yıldır bu zorlu savaşta en çok yıpranan isim oldu.

SEVDİĞİ ADAM GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ONU UNUTURKEN BİR YANDAN DA BAŞKALARINA YARDIMA KOŞUYOR

Nadir görülen bir nörolojik hastalık olan Frontotemporal demansa yakalanan eşi onu, kızlarını, oynadığı filmleri bile yavaş yavaş unuturken kocasına bakan Emma Heming bir yandan da bu hastalıkla ilgili başkalarına da yardımcı olmak ve toplumu bilinçlendirmek adına kendini adeta paralar halde.

Herkese yardımcı olmaya çalışan ve iyi niyetlerle yola çıkan Emma Heming bir süredir eşi Bruce Willis’le ilgili ailece aldıkları bir karar yüzünden eleştirilerin hedefinde. Emma Heming Bruce Willis'i ayrı bir eve yerleştirme kararını hem onun hem de iki kızlarının rahat etmesi için aldığını söylüyor

EFSANE OYUNCUYU BİR BAŞKA EVE YERLEŞTİRDİKLERİ İÇİN DUYMADIKLARI KALMADI

Ailesi bir süre önce Bruce Willis’in eşi ve kızlarıyla yaşadığı evden ayrılıp bir başka eve yerleştirildiğini açıklamıştı. Kendi evlerine çok yakın olan ve Bruce Willis’in 24 saat sağlık görevlileriyle yaşadığı ve bakım gördüğü bu ev onun durumu için daha uygundu Emma Heming’in söylediğine göre.

Ancak bu bilgi ortaya çıkınca eşi hedef tahtasına oturtuldu ve Bruce Willis’e sırtını döndüğü ve onu başından atmaya çalıştığı söylenerek çok ağır sözlere maruz kaldı. Üç senedir bir yandan kocasına bakan bir yandan da iki kızlarını büyüten Emma Heming bu kararın ardından çok kötü sözler işitmişti... Heming bu yüzden terapiye bile gittiğini ancak verdiği kararın doğru olduğunu ve Bruce Willis'in ailesinden de destek aldığını söylüyor

KONUŞURKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Emma Heming, geçtiğimiz günlerde bir konferansta konuşurken kocası Bruce Willis'in demansla mücadelesi sırasında ayrı bir eve taşınmasının zorluklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

"Bunlar zor kararlar. Bunlar imkansız kararlar. Bunu düşündükçe boğazım düğümleniyor. Hayatımızı böyle hayal etmemiştim” diye konuşurken boğazı düğümlenen ve gözyaşlarını tutamayan 47 yaşındaki Heming, taşınma konusunda aldığı tepkilere rağmen ailesi için "en iyi ve en güvenli kararı" vermek zorunda kaldığını söyledi. Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore ve üç yetişkin kızı da onu hiç yalnız bırakmıyor

“KOCAMIN 90 YAŞINDAKİ ANNESİ BİLE BENİ DESTEKLİYOR”

Gelecek eleştirileri tahmin ettiğini ancak geniş ailelerinin ona tam destek verdiğini söyleyen Emma Heming "Çünkü biliyorlar, bu işin içindeler ve benim de güzel, karma bir ailem var. Bruce'un 90'lı yaşlarındaki annesi de hayatta. Bruce'un erkek kardeşi, kız kardeşi ve kuzenleri var ve onlar da çok sevgi dolu, destekleyici ve yargılayıcı değiller” sözleriyle Willis ailesinin kendisini desteklediğini söyledi.

Willis’ten 13 yaşında Mabel ve 11 yaşında Evelyn adında iki kızı olan Heming, bu kararı hem onun rahatı hem de kızları için aldığını söylemiş ve çocuklarının babalarını sık sık gördüğünü, kahvaltı ve akşam yemeği için yakındaki evine gittiklerini anlatmıştı.





“GELİP KOCAMA SİZ BAKMAYACAKSANIZ SUSUN!”

Yaşadıkları yüzünden terapiye gitmek zorunda kaldığını itiraf eden acılı eş "Ne kadar berbat bir insan olduğum ve bunu nasıl yapabildiğim konusunda böylesi yargılanmak ve eleştiri almak ilginçti. Ama ne olursa olsun eğer bu işin ön saflarında değilseniz, o kişinin evinde her gün, her saat, 7/24, yılın 365 günü değilseniz, söz hakkınız ve oy hakkınız olmaz." sözleriyle kimsenin kötü sözünü umursamadığının da altını çizdi.

İKİ KÜÇÜK KIZI DA KOCASI DA ARTIK DAHA MUTLU

Emma Heming kızlarının babalarının hastalığından kötü etkilendiklerini ve çocukluklarının travmalarla dolduğunu söylüyordu. Bruce Willis kendine ait bir eve geçtikten sonrası için ise "İnsanlar kapalı kapılar ardında karşılanmayan tüm ihtiyaçların farkında değiller ve şimdi çocuklarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Oyun oynayabilecekleri ve pijama partileri yapabilecekleri bir evdeler; aklımıza bile gelmeyen şeyler. Onların dünyası tamamen açıldı, kocamınki de öyle." diyerek bu kararın herkesi memnun ettiğini anlattı.





ARTIK KONUŞMAYI BİLE BIRAKTI

Eski eşi Demi Moore’dan da 37 yaşında Rumer, 34 yaşında Scout ve 31 yaşında Tallulah adında kızları da olan Willis'e 2022'de afazi teşhisi kondu, bir yıl sonra ise hastalığının Frontotemporal demans olduğu ortaya çıktı.

Bruce Willis bu hastalık yüzünden hafızasını yitirmekle kalmadı, artık etrafıyla sözlü iletişim kurmayı da büyük oranda kesti.