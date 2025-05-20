Üç yılda üçüncü bebek! Ünlü çiftin bir kızları daha oldu

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19 çocuklu yaşamlarının anlatıldığı “19 Kids and Counting” programıyla tanınan ünlü aile Michelle ve Jim Bob Duggar çiftinin çocuklarından olan ve kendisi de bir başka televizyon dizisiyle ünlenen Jeremiah Duggar yeniden baba oldu.

Jeremiah Duggar ünlü Duggar ailesinin 11. çocuğuydu... Ünlü isim daha sonra kendisi de bir başka reality şovla ekranlara gelmeye başladı

Jeremiah Duggar ve eşi Hannah üçüncü kez anne baba olma sevinci yaşarken üçüncü çocukları da kız oldu.

Sosyal medya hesaplarından "Emery ‘Emy’ Jane Duggar'a ailemize hoş geldin demekten büyük mutluluk duyuyoruz. 5.13.25” yazarak bebeklerinin geçen hafta doğduğunu açıklayan ünlü çift sevinçlerini “Yeni bir bebekle tanışmak ve ona aşık olmak gibisi kesinlikle yok!” diyerek dile getirdi.

Çift ünlü ailelerinin izinden giderek bir kez daha bebek sevinci yaşadı... Jeremiah ve Hannah Duggar çiftinin yine kızları oldu

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Minik kızlarının beyaz tulumu içinde çekilmiş sevimli fotoğraflarını paylaşan Jeremiah ve Hannah Duggar çifti Aralık 2024'te 3 numaralı bebeklerinin yolda olduğunu “En geç ... ilkbaharda” yazıp bir çift pembe patik fotoğrafıyla duyurmuştu.

“Küçük kızlarımızla hayat harikaydı ve bu gruba üçüncü bir küçük kız ekleyeceğimiz için çok heyecanlıyız” diyen çift kızları 2 yaşındaki Brynley ve 1 yaşındaki Brielle ile de sık sık mutlu aile hayatlarından kesitler paylaşıyor.

26 yaşındaki Jeremiah ve 29 yaşındaki Hannah Duggar ilişkilerini Ekim 2021'de duyurmuşlar ve Mart 2022'de evlenmişlerdi.

Aynı yıl aralık ayında ilk kızları Brynley’i kucaklarına alan çift Şubat 2024'te Brielle adını verdikleri kızlarına da kavuştu.

Ünlü çift evleneceklerini açıkladıklarında “Birbirimizi tanımak hayatımızın en büyük mutluluklarından biri oldu! Hikayemizi sizlerle paylaşmaya başlamaktan ve geleceğimizin bize neler getireceğini görmekten heyecan duyuyoruz.” demişti

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Çift üçüncü çocuklarını da bir buçuk yıldan az bir zaman sonra kucaklarına alarak üç yıllık evliliklerinde üç çocuk sahibi oldular…