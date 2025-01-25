ÃœÃ§ sevgiliden Ã¼Ã§ Ã§ocuk doÄŸurmuÅŸtu... KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± artÄ±k arkadaÅŸÄ± gibi

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Hatta yÄ±llardÄ±r niÅŸanlÄ± olduÄŸu ama evlenmeye bir tÃ¼rlÃ¼ yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen tek kÄ±zÄ± da iyice bÃ¼yÃ¼dÃ¼ sayÄ±lÄ±r.Â

ArtÄ±k onunla film setlerine bile gitmeye baÅŸladÄ±. Tabii ki gÃ¼zel yÄ±ldÄ±z da bununla gurur duyuyor.

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼, Kate Hudson...

Bir baÅŸka deyiÅŸle Hollywood'un deli dolu yÄ±ldÄ±zÄ± Goldie Hawn ile eski eÅŸi Bill Hudson'Ä±n iki Ã§ocuÄŸundan biri.

Annesi ile babasÄ± boÅŸandÄ±ktan sonra Hawn'un 40 yÄ±llÄ±k sevgilisi Kurt Russell tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼tÃ¼len Kate, artÄ±k 46 yaÅŸÄ±nda ve kendi ailesini Ã§oktan kurdu bile.

2017'DEN BU YANA BÄ°RLÄ°KTELER... AMA EVLÄ°LÄ°ÄžE YANAÅžMIYORLAR

BaÅŸÄ±ndan bir evlilik ve bir niÅŸanlÄ±lÄ±k geÃ§en Hudson, 2017 yÄ±lÄ±ndan bu yana Danny Fujikawa ile birlikte. Ä°liÅŸkilerinin ilk dÃ¶neminde niÅŸanlandÄ±lar ama sÃ¶ylediklerine gÃ¶re bÃ¶yle mutlular ve henÃ¼z evlenmek iÃ§in bir giriÅŸimde bulunmuÅŸ deÄŸiller.

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Kate Hudson; Danny Fujikawa ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen 'Ã¼Ã§ numaralÄ±' Ã§ocuÄŸu ve tek kÄ±zÄ± olan Rani'yi de bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

Minik Rani artÄ±k beÅŸ yaÅŸÄ±nda. Annesiyle aralarÄ±ndaki iliÅŸki de gayet iyi. YÄ±llar geÃ§tikÃ§e kÄ±zÄ±yla arkadaÅŸ gibi olan Hudson, Rani'yi film setlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor artÄ±k.

Bunun son Ã¶rneÄŸini de sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir videoyla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

ANNESÄ°NE Ã–ZENDÄ°

Hudson geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde, baÅŸrollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Running Point adlÄ± filmin setinde kÄ±zÄ± Rani ile birlikteydi.

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda kendisine makyaj, manikÃ¼r ve pedikÃ¼r yapÄ±lÄ±rken Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±na yer veren Hudson'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n da setteki bu ayrÄ±calÄ±klardan faydalandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zden kaÃ§madÄ±.

Annesine Ã¶zenen Rani'ye hafif bir makyaj ve manikÃ¼r yapÄ±ldÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n o anlarÄ±nÄ± da Kate Hudson, sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

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Film setinde annesine Ã¶zenen minik Rani'ye de makyaj yapÄ±ldÄ±.Â

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15 YILLIK ARKADAÅžLIKLARI VARDI SONRA SEVGÄ°LÄ° OLDULAR

Minik Rani, Kate Hudson'Ä±n Danny Fujikawa ile birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu.

Romantik iliÅŸkilerinin baÅŸlamasÄ±ndan Ã¶nce tam 15 yÄ±l arkadaÅŸÄ± olan Fujikwa ile uzun sÃ¼redir niÅŸanlÄ± Hudson. Ama ikisi de evlilik iÃ§in hiÃ§ acele etmiyorlar.

Hudson bu konuda bir dÃ¼ÄŸÃ¼n planlamanÄ±n zorluklarÄ±na ve masrafÄ±na da deÄŸiniyor zaman zaman. Ä°stediÄŸi ise bir parti havasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen, herkesin eÄŸleneceÄŸi bir tÃ¶ren.

Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° GENÃ‡ YAÅžTA YAPTI

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet programÄ±nda "Ailem yamalÄ± bohÃ§a gibi" diye konuÅŸan Kate Hudson ilk evliliÄŸini henÃ¼z 20'li yaÅŸlarÄ±ndayken mÃ¼zislen Chris Robinson ile yaptÄ±. Kendisinden 12 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan Robinson'dan Ryder adÄ±nda 21 yaÅŸÄ±na giren bir oÄŸlu bulunuyor.

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Hudson sonradan niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka mÃ¼zisyen Matt Bellamy ile birlikteliÄŸinden de ÅŸu anda 13 yaÅŸÄ±nda olan kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Bingham'Ä± dÃ¼nyaya getirdi.

Åžu andaki niÅŸanlÄ±sÄ± Danny Fujikawa'dan da tek kÄ±zÄ± Rani doÄŸdu.

AÄ°LESÄ° YAMALI BOHÃ‡A GÄ°BÄ°Â

Kate Hudson daha Ã¶nce de People dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da ailesini "yamalÄ± bohÃ§a" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

Hudson "Birbirimize baÄŸlÄ±yÄ±z ve Ã§ok yakÄ±nÄ±z. AÅŸk ÅŸekil deÄŸiÅŸtirebilir. Ne kadar ilginÃ§ ki bÃ¶yle modern bir aileye sahip olduÄŸunuzda Ã§ocuklar da Ã§ok fazla sevgi gÃ¶rebiliyor" diye konuÅŸtu.

Kate Hudson'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri hayat Ã§ok kendine Ã¶zgÃ¼. BÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±, eski eÅŸi, eski niÅŸanlÄ±sÄ± ve ÅŸu andaki niÅŸanlÄ±sÄ± bu iÅŸin Ã¼stesinden gelmeyi baÅŸardÄ±.

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Ãœstelik her Ã¼Ã§ iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu da kendilerini Hudson'Ä±n "yamalÄ± bohÃ§a' diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bu bÃ¼yÃ¼k ailenin bir parÃ§asÄ± olarak hissediyor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate Hudson kendisi de bu tÃ¼rden bir ailenin Ã¼yesi. Annesi Goldie Hawn, babasÄ±ndan boÅŸandÄ±ktan yÄ±llar sonra Kurt Russell ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Hawn ile Russell, hiÃ§ resmi olarak evlenmemelerine raÄŸmen neredeyse yarÄ±m asra yakÄ±n sÃ¼redir birlikteler.

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