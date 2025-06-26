Üç nişanlıdan ayrıldı... Aradığı aşkı dördüncüde buldu... Böyle iyi anne olacağı kimin aklına gelirdi ki!

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Sabahlara kadar hatta bazen günlerce süren partiler, sürekli değişen nişanlılar... Derken zengin dedesi böyle giderse onu mirasından men edeceğini bile açıkladı.

Sonra aradan yıllar geçti... O çılgın kız nişanlandı. Kimse evlenmesini beklemezken evlendi. Her ne kadar kendisi dünyaya getirmeyip taşıyıcı anne yöntemini kullansa da iki tane çocuk sahibi bile oldu.

Onun geçmişini bilenler şimdiki halini gördüklerinde bu değişimin nasıl olduğuna inanmakta güçlük çekiyorlar...

HIZLI HAYATA DOYDU... İYİ BİR ANNE OLDU

Bu anlattığımız Paris Hilton'un kısa öyküsü...

44 yaşındaki Hilton, 2021 yılından bu yana Carter Reum ile evli. Çiftin, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen Phoenix adında bir oğlu ile London adında bir kızı var.

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Kimse Paris Hilton'un bu kadar uzun süre evli kalacağına hatta böyle iyi anne olacağına inanamazken beklenmeyen gerçekleşti.

Paris Hilton, her ne kadar kariyerini sürdürse de evinin kadını çocuklarının annesi oldu.

YAZ TATİLİNDE MUTLU AİLE TABLOSU

Hilton, kocası Carter Reum ve iki çocuğuyla yaz tatilinde şu sıralarda.

Ünlü çift, dinlenmek ve yazın keyfini çıkarmak için de Sardinya adasını seçti. Hilton, Akdeniz'in kollarında çıktıkları yat gezisinde çekilen pozlarını da Instagram sayfasından paylaştı.

O karelerde Hilton ve Reum, ne kadar mutlu ve uyumlu bir aile olduklarını gözler önüne seriyorlar. Paris Hilton, o karelerde en sevdiği insanlarla güzel anılar biriktirdiğini de belirtti.

Onun bu mutlu aile paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

BU YAZ AİLESİYLE DAHA ÇOK VAKİT GEÇİRECEK

Görünüşe göre Paris Hilton, bu ilkbaharda verdiği "Bu yaz ailemle ve çocuklarımla çok vakit geçireceğim" sözünü de tuttu.

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Rol aldığı The Trainer adlı filmin Tribeca Festivali'ndeki galası sırasında yaptığı açıklamada "Bu yaz aileme öncelik vereceğim" demişti Paris Hilton.

Sonra da Avrupa'da yatla denize açılacaklarını Londra'da da ailece vakit geçireceklerini sözlerine eklemişti.

ARADIĞINI BULANA KADAR ÜÇ KEZ NİŞANLANIP AYRILDI

Paris Hilton Carter Reum ile evleninceye kadar üç kez nişanlandı... Ama hiçbiriyle evlenmedi Hilton önce Jasoh Shaw, ardından Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile yüzük taktı.

Bu yüzden de 2021'de Carter Reum ile nişanlandığında kimse düğünün olacağına inanmadı. Fakat çift herkesi yanılttı ve aynı yılın kasım ayında gösterişli bir törenle evlendi.

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İlk olarak 2023 yılında oğulları Phoenix aralarına katıldı. Aradan daha bir yıl bile geçmeden bu kez kızları London dünyaya geldi.

Bu arada her iki bebeğin de taşıyıcı anne yöntemiyle doğduğunu hatırlatalım.