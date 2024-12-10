Üç kuşak kırmızı halıda buluştu: Biri 70 yaşındaki annesi, diğeri 12 yaşındaki kızı

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Bütün bunların yanı sıra çocukları bir başka alem... Daha dünyaya gelmeden anne ve babalarının hayranlarının ilgisi onlara yöneliyor.

Doğumlarından sonra da bu ilgi giderek artıyor. Bazı ünlüler çocuklarını kameraların uzağında büyütmeyi tercih etse de büyük bir bölümü bunun tam tersini yapıyor. Hatta bazıları zamanı geldiğinde onları yanlarına alıp galalara bile katılıyor. Kırmızı halıda onlarla birlikte poz veriyor.

KIZI BOYUNA YETİŞTİ

İşte bunun son örneklerinden birini de Beyonce sergiledi.... Gerçek adı Shawn Corey Carter olan Jay Z ile evliliğinden dünyaya gelen ilk göz ağrısı Blue Ivy ile birlikte kırmızı halıya çıktı... Aslına bakılırsa Beyonce daha önce kocası ve kızıyla aynı sahneyi paylaşmıştı... Ama bu kez durum biraz daha değişikti.

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Yanında hem kocası Jay Z, hem kızı Blue Ivy Carter hem de annesi Tina Knowles vardı. Bir başka deyişle üç farklı kuşak kırmızı halıda buluştu.

GÜZELLİĞİ ANNESİNDEN GELMİŞ

43 yaşındaki üç çocuk annesi Beyonce'nin yıllara nasıl meydan okuduğunu bilmeyen yok. Ama o galada bir kez daha görüldü ki bu özelliği sadece kendine çok iyi bakmasıyla ilgili değil.

Onun da etkisi var elbette. Yine de annesinden aldığı genetik özellikler açısından da çok şanslı olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Beyonce'nin 70 yaşındaki annesi Tina kelimenin tam anlamıyla bir genç kız gibi görünüyor çünkü. Ne yüzünde ne de fiziğinde geçip giden yılların ve dünyaya getirdiği iki kızının izleri var.

ANNESİNİN GENÇLİK YILLARINI HATIRLATTI

Öte yandan Beyonce'nin kızı Blue Ivy'nin görüntüsü de ayrı bir dikkat çekti...

Çünkü henüz 12 yaşında olmasına rağmen Blue Ivy, kelimenin tam anlamıyla bir genç kız gibi görünüyordu. Pırıltılı ve kabarık etekli elbisesi, saçları, yüzündeki makyajı dikkat çekmeyecek gibi değildi...

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Daha küçük yaşlarında babası Jay Z'e çok benzetilen Blue Ivy bu kez ise annesinin gençlik yıllarını andırıyordu.

OĞLU ÇOK YAKIŞIKLI KIZI ÇOK GÜZEL

Artık boyunu geçen çocuklarıyla gururlu bir şekilde etkinliklere katılan, kırmızı halıya çıkan ünlülerden biri de Reese Witherspoon… 48 yaşındaki Witherspoon'un ilk evliliğini yaptığı Ryan Philippe ile birlikte biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu dünyaya geldi. Bu iki çocuk da artık annelerinin boyuna yetişti hakka çoktan geçti bile.

Ünlü oyuncu zaman zaman iki genç çocuğuyla kırmızı halıya çıkıyor. Kızı Ava'yı yıllardır herkes tanıyor ve annesine olan benzerliği çok konuşuluyor.

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Ama geçtiğimiz aylarda 48 yaşındaki Witherspoon, eski eşinden dünyaya gelen 21 yaşındaki oğlu Deacon ile birlikte bir etkinliğe katıldı. Deacon'ın da güzel oyuncunun boyunu geçmiş olması ve yakışıklı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Reese Witherspoon'un 25 yaşındaki kızı Ava zaten epeydir göz önünde. Hatta ünlü bir markanın tanıtım yüzü bile oldu. Ava, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.





KÜÇÜK YAŞTA KAMERALARA ALIŞTI

Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) adlı diziyle kariyerinde hızla yükselen Eva Longoria'nın üçüncü eşi Jose Baston ile mutlu bir evliliği var. Bu evlilikten de bir Santiago adında bir tane oğlu.

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Santiago, henüz 6 yaşında ama daha küçük yaşından bu yana kameralara alışkın bir şekilde büyüdü. Oğlunu daha iyi bir ortamda büyütmek için ABD'den İspanya'ya taşınan Eva Longoria, geçtiğimiz günlerde minik Santiago ile birlikte Paris'te düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Küçük Santiago'nun rahatlıkla poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

KIZI ARTIK MESLEKTAŞI OLDU

Bir de gösteri dünyasında çocuklarıyla meslektaş olma mutluluğu yaşayanlar var. Bunlardan biri de ünlü oyuncu kate Winslet. Oscar ödüllü oyuncu, ilk eşi Jim Threapleton'dan dünyaya gelen kızı Mia ile artık meslektaş.

24 yaşındaki Mia, annesi Kate Winslet ile birlikte I Am Ruth adlı yapımda oynadı. Anne- kız, filmin galalarında da kırmızı halıda birlikte poz verdi.

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BÜYÜK BİR AŞKTAN DÜNYAYA GELDİ

Tıpkı Kate Winslet gibi bir zamanların büyük aşıkları Uma Thurman ile Ethan Hawke'nin kızı Maya da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Hatta yılların oyuncusu Ethan Hawke, Wildcat adlı yapımda kızı Maya ile birlikte çalıştı.

Maya da daha küçük yaşlarından beri, oyunculuğa başlamadığı dönemlerde bile kimi zaman annesiyle kimi zaman babasıyla birlikte kamera karşısına geçiyordu.

Maya Hawke, kimi zaman oynadığı filmlerin galasına annesi Uma Thurman ile birlikte katılıyor.





ONUN ÇOCUKLARI EPEYDİR KIRMIZI HALIDA

Angelina Jolie belki de en çok kırmızı halıya çocuklarıyla birlikte çıkan ünlülerden biri. Özellikle Brad Pitt ile ayrıldıktan sonra kırmızı halıda ona çocukları bazen tam kadro eşlik etti. Bazen de teker teker. Özellikle Eternals filminin galasında, Jolie dünyanın farklı ülkelerinde çocuklarıyla birlikte boy gösterdi.

KIZININ RAHATSIZLIĞI ÇOK KONUŞULDU

Jolie, bir Broadway yapımı olan The Outsiders'da ikiz çocuklarından biri olan Vivienne Marceline ile birlikte çalıştı.

Elbette yapım asistanı olan kızı kırmızı halıda da ona eşlik etti. Hatta küçük kızın kamera karşısındaki rahatsızlığı yüzünden annesi Jolie de çok eleştiri aldı..

Bazıları "Çocuğun rahatsız olduğu belli. Onu neden zorla kırmızı halıya çıkardı ki" diye eleştirmekten geri kalmadı.

Jolie, bugüne kadar en geri planda kalan son çocuğu Knox Leon'u da koluna takıp bir etkinliğe katıldı sonunda. Hatta bu adımıyla o gece tüm diğer konukları gölgede bıraktı.





Angelina Jolie ile eski eşi Brad Pitt'in çocukları geçmişte de babaylarıyla birlikte kırmızı halıya çıkıyordu.