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Üç korumalı film çekimi! 1 milyon 800 bin TL değerinde mücevher seti karıştırdı...

#Öznur Serçeler#Tolgahan Sayışman#Aynasız Haluk
Üç korumalı film çekimi 1 milyon 800 bin TL değerinde mücevher seti karıştırdı...

29 Nisan’da vizyona girmeye hazırlanan “Aynasız Haluk” filminin çekimlerinden detaylar gelmeye başladı. Filmde Öznur Serçeler, 1 milyon 800 bin TL değerinde mücevher setiyle kamera karşısına geçti. Çekimler 3 koruma eşliğinde yapıldı.

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Tolgahan Sayışman’ın yapım şirketi Han Medya Yapım’ın ikinci projesi “Aynasız Haluk”un çekimleri Antalya’da gerçekleşti.

Filmde Sayışman’la başrolü paylaşan Öznur Serçeler, 1 milyon 800 bin TL değerindeki pırlanta setle kamera karşısına geçti.

Yapımda Defne ismindeki bir sunucuyu canlandıran Serçeler, bir sahnede Nakşiler Mücevherat’ın pırlanta setini taktı. Mücevher seti, 22 Kasım’da 3 koruma ile birlikte İstanbul’dan Antalya’ya getirildi.

Güvenlik görevlileri çekimler boyunca gözlerini bir an olsun gerdanlıktan ayırmadı.

Üç korumalı film çekimi 1 milyon 800 bin TL değerinde mücevher seti karıştırdı...

29 NİSAN’DA VİZYONDA

Oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt, Aslıhan Karalar ve Sera Tokdemir’in de yer aldığı “Aynasız Haluk” 29 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak.

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Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu filmin soundtrack’i ve diğer 2 müziği Murat Dalkılıç imzası taşıyor. Filmin konusu ise şöyle: Haluk, karısı oğlunu alıp kendisini terk ettiğinden beri hayatla bağını koparmış mesleğine dört elle sarılmış bir komiserdir. Suçluları takıntılı bir şekilde yakalamaya çalışırken çoğu zaman kuralları hiçe sayar. Bu yüzden emniyette Aynasız lakabıyla tanınır. Uzun zamandır peşinde olduğu suç şebekesini çökertmek için eline bir fırsat geçer. Ancak bunun için ülkenin en ünlü yıldızlarından birine dönüşmek zorundadır. Fazla kiloları, hantal duruşu ve bakımsız halinden bir ilaha dönüşmek çok da kolay olmayacaktır. Haluk, onu bu değişime hazırlayan menajer Aslı’yla birlikte suç dünyasının içinde aksiyonlu bir maceraya girer.

Üç korumalı film çekimi 1 milyon 800 bin TL değerinde mücevher seti karıştırdı...

SUNUCU DEFNE

“Aynasız Haluk” filminde Tolgahan Sayışman ile birlikte kamera karşısına geçen Öznur Serçeler, Defne adında bir sunucuya hayat veriyor. Serçeler’in lüks mücevher setiyle kamera karşısına geçtiği film, 29 Nisan’da beyazperdede yerini almaya hazırlanıyor.

 

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#Öznur Serçeler#Tolgahan Sayışman#Aynasız Haluk

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