ÃœÃ§ kÄ±z kardeÅŸ iÃ§inde bir tek o bekardÄ±.... 10 yÄ±lÄ±n sonunda nihayet niÅŸanlandÄ±

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Bu mutlu sonla biten hikayenin kahramanlarÄ±, Prenses Diana'nÄ±n erkek kardeÅŸi Charles Spencer'Ä±n ikiz kÄ±zlarÄ±ndan Eliza Spencer ile neredeyse on yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu sevgilisi Channing Millerd.

33 yaÅŸÄ±ndaki Eliza ile Channing Millerd, aslÄ±nda Santorini adasÄ±na tatile gitmiÅŸlerdi.

Millerd, bu tatili fÄ±rsat bildi ve sevgilisine evlenme teklif etti. Ä°ki sevgili de o anlarda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

DAYANAMADI O DA SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ°N Ã–NÃœNDE DÄ°Z Ã‡Ã–KTÃœ

Channing Millerd, Eliza'ya evlilik teklif etmek iÃ§in Ã¶zel bir hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±.

Ä°ki sevgili deniz manzaralÄ± bir restorana gitti. Millerd, masanÄ±n etrafÄ±nÄ± mumlarla ve Ã§iÃ§eklerle donattÄ±. Sonra da aldÄ±ÄŸÄ± pÄ±rlanta yÃ¼zÃ¼kle sevgilisi Eliza'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p ona evlenme teklif etti.

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Eliza Spencer da dayanamadÄ± ve sevgilisinin karÅŸÄ±sÄ±nda diz Ã§Ã¶kÃ¼p teklifine "evet" dedi.

YÃ¼zÃ¼k takÄ±ldÄ±ktan sonra iki aÅŸÄ±k yine kameraya poz verdi. Lady Elize Spencer ile Channing Millerd, niÅŸan gecesi Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±.

Eliza Spencer, sevgilisi Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p evlenme teklif edince dayanamadÄ±. O da sevgilisinin Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶ktÃ¼.

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Eliza Spencer, Diana'nÄ±n erkek kardeÅŸi Charles'Ä±n eski karÄ±sÄ± Victoria Aitken ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±ndan biri.

BÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Lady Kitty Spencer, 2021 yÄ±lÄ±nda kendisinden 32 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k Michael Lewis ile evlendi. BabasÄ±nÄ±n karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ±na raÄŸmen evlenen Kitty'nin bir de kÄ±z Ã§ocuÄŸu oldu.

Eliza'nÄ±n ikizi Amelia ise 2023 yÄ±lÄ±nda Greg Mallett ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. KardeÅŸlerin babalarÄ± Charles her iki kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne de gitmedi.

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Ä°KÄ°ZLERDEN BÄ°RÄ°NÄ°N KOCASI DÄ°ÄžERÄ°NÄ°N NÄ°ÅžANLISIYLA ESKÄ° DOST

Bu arada ilginÃ§ bir rastlantÄ± eseri ikizlerden Amelia'nÄ±n kocasÄ± Mallett ile Eliza'nÄ±n niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± Channing Millerd yÄ±llardÄ±r iki eski dost. Hatta ikizlerle hayat arkadaÅŸÄ± olan iki genÃ§ adam aynÄ± okulda okudu.

Amelia'nÄ±n kocasÄ± Greg Malett, Hello dergisine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Channing benim en yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±mdan biri. AynÄ± sporlarla uÄŸraÅŸtÄ±k... Ä°lgi alanlarÄ±mÄ±z aynÄ±ydÄ±" diye konuÅŸtu.

Mallett, artÄ±k resmen akrabasÄ± da olan Canning Millerd ile iliÅŸkisi hakkÄ±nda "DahasÄ±, sadakat, hÄ±rs, dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir aile duygusu gibi aynÄ± deÄŸerleri paylaÅŸÄ±yoruz; bu da yÄ±llar boyunca baÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ tuttu" diye konuÅŸtu.

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Lady Eliza Spencer, Channing ile birlikte Ä°ngiltere'de deÄŸil baÅŸka bir Ã¼lkede evlenmek istediklerini sÃ¶yledi bir rÃ¶portajÄ±nda. Ä°kizi Amelia ile Gregg Mallett'in GÃ¼ney Afrika'da evlendiÄŸini hatÄ±rlatan Eliza kendilerinin de egzotik bir Ã¼lkede evleneceÄŸinin sinyalini verdi.





Eliza ile Channing, 10 yÄ±la yakÄ±n sÃ¼redir birlikteydi.