Üç kız doğurdu, üçü de hayırlı evlat çıktı: Her şey bu güzel aile için

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Bunun sebebi aslında şimdilerde demans hastalığı yüzünden zor günler geçiren Bruce Willis’e eski eşi Demi Moore’un kol kanat germesi, Willis bir başkasıyla evli olsa da onu hastalığı süresince yalnız bırakmaması.

Bu kalabalık aile aslında fotoğraflarda böyle gülümseyerek poz verse de son senelerde büyük bir acıyla sınanıyorlar

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE BİRBİRLERİNE KENETLENİP KOCAMAN BİR AİLE OLDULAR

Bruce Willis ve Demi Moore’u birbirlerine böyle derinden bağlayan şeyse elbette birlikte hayat verdikleri üç kızları.

Demi Moore, dün 31. doğum gününde kızı Tallulah'ı daha yeni doğmuş bir bebekken kucağında tuttuğu sevgi dolu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Demi Moore en küçük kızı Tallulah'ın doğum gününü kutlarken bu tatlı fotoğrafı paylaştı

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"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN BENİM TATLI MELEĞİM"

62 yaşındaki yıldız oyuncu en küçük kızına “Bebeğim bugün 31 yaşında! Doğum günün kutlu olsun benim tatlı büyülü meleğim! Seni ölesiye seviyorum” diye seslendi.

Çiftin en büyük kızları Rumer Willis de birkaç gün önce bir açıklama yaparak babası demansla savaşırken ailenin “birbirinin etrafında kenetlendiğini” söyledi

Rumer Willis bir yandan da annesi Demi Moore'u 11 yaşındayken ayrılmalarının ardından onu ve kardeşlerini asla babalarıyla karşı karşıya getirmediği için övdü.

Çiftin en büyük kızları Rumer da anne oldu... Rumer Willis, kendi anne babasını örnek alacağını ve çocuğunu aynı şekilde babasından koparmadan sevgiyle büyüteceğini söylüyor

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"ANNEM BENİ BABAMLA HİÇ KARŞI KARŞIYA GETİRMEDİ, BEN DE ONU ÖRNEK ALACAĞIM"

Kendisi de bir çocuk sahibi olan ancak bebeğinin babasından ayrılan Rumer Willis, kendi anne ve babasının ayrılsalar bile birbirlerine olan bağlılıklarını kaybetmeyip üç kızlarını sevgiyle büyütmelerini örnek alacağını söyledi.

Bruce Willis ve Demi Moore’un uzun yıllar önce biten evliliklerinden 36 yaşında Rumer, 33 yaşında Scout ve 31 yaşına yeni basan Tallulah adında üç kızları oldu.

Rol aldığı The Substance filmiyle kariyerinde ilk kez Oscar'a aday olan Demi Moore'un boyunu aşmış üç kızına bakınca yaşına inanmak zor...

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Anne babaları kızları küçükken ayrılsa da onları büyütürken hep omuz omuza oldu. En sonunda Bruce Willis amansız bir hastalığın pençesine düşünce tüm aile birbirleri etrafında kenetlendi.

TEDAVİSİ OLMAYAN HASTALIK ONU SEVDİKLERİNDEN ANBEAN KOPARIYOR

Efsane oyuncu afazi olarak bilinen bir beyin rahatsızlığıyla mücadelesi nedeniyle oyunculuktan emekli olduktan kısa bir süre sonra Şubat 2023'te frontotemporal demans (FTD) teşhisi aldı.

Bruce Willis'in uzun yıllardır evli olduğu eşi Emma Heming'e de en büyük desteği verenler Demi Moore ve kızları oldu

Beyninin konuşmayla ilgili bölümünü etkileyen, bir yandan da hafızasını elinden alan bu korkunç durum yüzünden Bruce Willis artık etrafındakilerle iletişim kurmakta zorlanıyor. Henüz bir tedavisi bulunmayan bu hastalık yüzünden bir süre sonra da en sevdiklerini bile hatırlayamayacak…

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BEŞ KIZ BABASI OLDU, HER BİRİ ETRAFINDA PERVANE

Usta aktör 2009’da şimdiki eşi model Emma Heming’le evlenmişti. Çiftin 2012 ve 2014’te doğan iki kızları var.

Kızları babalarının dizinin dibinden ayrılmıyor

Demi Moore ve üç kızı Bruce Willis’in hastalık süreci boyunca eşi Emma Heming’in en büyük destekçisi oldular ve aile bağlarının her şeyin ötesine geçeceğini göstererek gösteri dünyasındaki en güzel dayanışma örneklerinden birine imza attılar.