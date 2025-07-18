AradÄ±ÄŸÄ± aile sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ denemede buldu... Sosyete gÃ¼zeli ÅŸimdi mutluluktan aÄŸlÄ±yor... BakÄ±n, Ã§ocuklarÄ±m ne Ã§abuk bÃ¼yÃ¼dÃ¼

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Nerede sabah orada akÅŸam partiden partiye koÅŸtuÄŸu o dÃ¶nemde ailesinin Ã¼nlÃ¼ mirasÄ±ndan mahrum bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± bile konuÅŸuldu.

AslÄ±nda bÃ¼tÃ¼n bu koÅŸturmacanÄ±n iÃ§inde durulup oturup aile kurmayÄ± hayal ediyordu belli ki.

ASLINDA Ä°Ã‡TEN Ä°Ã‡E AÄ°LE KURMAK Ä°STÄ°YORDU

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼Ã§ kez niÅŸanlandÄ± ama hiÃ§birinde gelinlik giymek nasip olmadÄ±. Sonunda onu yakÄ±ndan tanÄ±yanlarÄ± da uzaktan izleyenleri de ÅŸaÅŸÄ±rtan bir geliÅŸme oldu.

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ niÅŸanlÄ±sÄ± Carter Reum ile evlendi. Fazla sÃ¼rmeyeceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rken tam tersi oldu. 2021'de evlenen Paris ve Carter aradan geÃ§en kÄ±sacÄ±k zamanda iki Ã§ocuk sahibi oldu.

Her ne kadar Paris Hilton bebeklerini kendisi dÃ¼nyaya getirmese de gerÃ§ekten de kendinden beklenmeyecek kadar iyi bir anne oldu.

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Ã‡OCUKLARI NE Ã‡ABUK BÃœYÃœDÃœ

Hilton, 2 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Phoenix ve 19 aylÄ±k kÄ±zÄ± London ile Ã§ekilen bir dizi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. 44 yaÅŸÄ±ndaki sosyetik gÃ¼zel bu paylaÅŸÄ±mÄ±na bir de duygusal not ekledi.

Ã‡ocuklarÄ±yla farklÄ± dÃ¶nemlerde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma "Phoenix ve London Ã§ok hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yor. Her anÄ±n keyfini Ã§Ä±karmak iÃ§in iyi bir hatÄ±rlatma" notunu yazdÄ±.

Hilton'un bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi. Hilton ve Reum'un taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle kavuÅŸtuÄŸu bu Ã§ocuklarÄ±nÄ±n gerÃ§ekten de ne kadar Ã§abuk bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi sÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±m.

Hilton ile Reum'un, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle sahip olduÄŸu bebekleri gerÃ§ekten hÄ±zla bÃ¼yÃ¼dÃ¼.





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Hilton kÄ±zÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± daha evlenmeden Ã¶nce belirlemiÅŸti.





GEÃ‡Ä°RDÄ°ÄžÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°M Ã‡OK ÅžAÅžIRTICI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Hilton'un 2000'li yÄ±llarÄ±n ilk yarÄ±sÄ±ndan bu yana geÃ§irdiÄŸi bu deÄŸiÅŸim onu takip edenler iÃ§in gerÃ§ekten ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± oldu.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Paris Hilton, bu ilkbaharda verdiÄŸi "Bu yaz ailemle ve Ã§ocuklarÄ±mla Ã§ok vakit geÃ§ireceÄŸim" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ de tuttu.

Rol aldÄ±ÄŸÄ± The Trainer adlÄ± filmin Tribeca Festivali'ndeki galasÄ± sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Bu yaz aileme Ã¶ncelik vereceÄŸim" demiÅŸti Paris Hilton.

Sonra da Avrupa'da yatla denize aÃ§Ä±lacaklarÄ±nÄ± Londra'da da ailece vakit geÃ§ireceklerini sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.

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ARADIÄžINI BULANA KADAR ÃœÃ‡ KEZ NÄ°ÅžANLANIP AYRILDI

Paris Hilton Carter Reum ile evleninceye kadar Ã¼Ã§ kez niÅŸanlandÄ±... Ama hiÃ§biriyle evlenmedi Hilton Ã¶nce Jasoh Shaw, ardÄ±ndan Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktÃ¶r Cyris Zylka ile yÃ¼zÃ¼k taktÄ±.

Bu yÃ¼zden de 2021'de Carter Reum ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nda kimse dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n olacaÄŸÄ±na inanmadÄ±. Fakat Ã§ift herkesi yanÄ±lttÄ± ve aynÄ± yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendi.

Ä°lk olarak 2023 yÄ±lÄ±nda oÄŸullarÄ± Phoenix aralarÄ±na katÄ±ldÄ±. Aradan daha bir yÄ±l bile geÃ§meden bu kez kÄ±zlarÄ± London dÃ¼nyaya geldi.

Bu arada her iki bebeÄŸin de taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle doÄŸduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

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