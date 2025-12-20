Üç karısına da iyi bir koca olamadı... Şimdi çaresizce çırpınıyor: Ne olur bana evleneceğim bir sevgili bulun!

Haberin Devamı

Ama iş aşk hayatına gelince talihi çok yaver gitmiyor... Bugüne kadar üç kere evlendi, birinde iki evlat edindi, diğerinde biyolojik çocuk sahibi oldu. Yine de evliliklerini sürdüremedi, hepsi boşanmayla bitti.

Üstelik yarı yaşındaki sevgilisi de daha yeni onu kapının önüne koydu. İddialara göre şimdi arkadaşlarına çaresizce yalvarıyor: Ne olur bana evleneceğim bir sevgili bulun!

PARASI VAR, ŞÖHRETİ VAR AMA BİR SEVGİLİYİ ELİNDE TUTAMADI

Kulağa inanılmaz geliyor ama bütün bu iddiaların kahramanı Tom Cruise.

63 yaşındaki Cruise, son sevgilisi 37 yaşındaki Ana de Armas tarafından terk edilmeyi bir türlü içine sindiremedi.

Söylenenlere göre yeni bir sevgili arayışında. Hatta bu sevgilinin kendisine ömrünün geri kalanını birlikte geçireceği bir eş olmasını da istiyor.

Uzun sözün kısası Tom Cruise kendine evlenecek birini arıyor. Bunu kendisi başaramadığı için de ileri sürülenlere göre dostlarından yardım istiyor.

Söylenenlere göre Tom Cruise'un elinde bir liste bile var. Üstelik o listede kimler yok ki...

ELİNDE LİSTE EVLENECEK SEVGİLİ ARIYOR

Angelina Jolie'den Jennifer Lopez'e, Charlize Theron'dan Demi Moore'a kadar belli bir yaşı geçmiş ama bekar olan ünlü kadınlar.

Belli ki Tom Cruise, artık genç sevgili peşinde değil. Kendi yaşına daha uygun birini arıyor.

Tom Cruise son olarak Küba asıllı yıldız Ana de Armas ile birlikteydi. Hatta bir ara evlenecekleri bile söylendi.

Fakat güzel oyuncu aralarındaki yaş farkını bahane ederek ilişkiyi bitirdi.

TERK EDİLMEYİ BİR TÜRLÜ SİNDİREMEDİ

İşte bu durum da Cruise'u çileden çıkardı. Çünkü, bugüne kadar ilişkileri hakkında son sözü söyleyen hep kendisi olurdu. Ama bu kez işler değişti. Kapı dışarı edilen kendisi oldu.

İşte bunun ardından da Tom Cruise'un egosu incindi.

İleri sürülenlere göre Tom Cruise, Ana de Armas'ın kendisini terk etmesine çok kızdı. Bu durum da onun egosuna zarar verdi elbette.

Terk edilmek onun için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ama elbette hayatı boyunca ilişkilerinde son kararı veren kişi olarak bu durumu tamir etmenin yollarını da buldu kendince.

Söylenenlere öre Cruise, ilişkinin yolunda gitmemesi konusunda sorumluluk almak yerine öfke nöbetleri geçiriyor.

Daha da ötesinde "Zaten bu ilişkinin başından beri bana layık biri değildi" diye konuşuyor Ana de Armas hakkında.

İLİŞKİYİ BİTİRENİN KENDİSİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Bir kaynak bu konuda şunları söyledi: "Tom, insanlara ilişkiyi bitirme kararını kendisinin verdiğini söylüyor. Bu yüzden de sürekli olarak Ana'nın kendi standartlarına uymadığını, daha karizmatik birini aradığını anlatıp duruyor" diye konuşuyor.

Yine kaynakların ifadesine göre Cruise, daha kısa bir süre önce etrafına Ana de Armas hakkında övgü dolu sözler söylüyordu. Onu "adeta su üzerinde yürüyen, rüya gibi bir kadın" olarak tanımlıyordu.

Hatta onunla evlenmek için can attığını bile söyleyenler vardı.

İddialara göre Tom Cruise, Ana'nın kalbini fethedebilmek için elinden geleni yapıyordu. Onu pahalı hediyelere boğup egzotik seyahatlere çıkarıyordu.

Ama aralarında 26 yaş fark olan eski aşıkların ilişkisi bittikten sonra Cruise'un Ana de Armas hakkındaki sözleri tamamen ters yönde değişti.

ASLINDA ÇOK ÜZGÜN

Aslına bakılırsa Cruise, bunun öncesinde de birkaç kadın tarafından reddedildi. Bunlardan biri de Shakira idi. Ama büyük ilgi duyduğu Shakira onu reddetti.

Rus sosyetik Elsina Khayrova ile yaşadığı ilişki de çok kısa sürdü.

İleri sürülenlere göre bu durum da Cruise'u üzdü. Ama bu yakınlaşmalar çok fazla kamuoyuna yansımadığı için çabuk toparladı kendini.

Fakat el ele bile görüntülendiği Ana de Armas'ın kendisini terk etmesi ona ağır geldi.

Bir kaynak bu konuda "Tom, çok üzgün ve Ana'nın onu hayat arkadaşı olarak görmek istemediği fikrini bir türlü kabullenemiyor. Ama bir yandan da neden kimsenin kendisiyle uzun ilişki kurmak istemediğini de merak ediyor" diye konuştu.

Bu arada belki yüzüne söyleyemiyorlar ama bu eski eşleri Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile de yaşadığı gibi Cruise'un romantik anlamda başarısız olduğunun bir göstergesi.