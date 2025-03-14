Üç ilişkiden üç çocuk yanına kâr kaldı... Ama bu bile ona yetmedi: Yine olsun, yine doğururum!

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Bazıları da hiç evlatlık almadan gençliklerine güvenip kendi çocuklarını kendileri dünyaya getiriyor. Ama bu konuda da sınır tanımıyorlar.

İşte bunlardan biri de Kate Hudson...

ÜÇ İLİŞKİNİN ÜÇ HATIRASI

Goldie Hawn ile eski kocası Bill Hudson'ın evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğundan biri olan 45 yaşındaki Kate Hudson'ın üç tane çocuğu var. Üçü de farklı ilişkilerinden üstelik.

Şu anda 21 yaşında olan oğlu Ryder, genç yaşta Chris Robinson ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. 13 yaşındaki ikinci oğlu Bingham ise eski nişanlısı Matt Bellamy'den.

Kate Hudson'ın şu anda nişanlı olduğu Danny Fujikawa'dan da kızı Rani doğdu.

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Aslında birçok insan için "Bu kadarı yeterli" denecek noktaya gelse de Kate Hudson pek öyle düşünmüyor.

DAHA FAZLA ÇOCUK İSTİYOR

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Hudson, bu konudaki düşüncelerini konuk olduğu bir sohbet programında anlattı.

Hudson, yakın zamanda dördüncü çocuğunu dünyaya getirecek olan Kylie Kelce'nin sunduğu Not Gonna Lie adlı podcast yayınına katıldı.

Orada da "daha fazla çocuk doğurabileceğini" söyledi. Hatta henüz bu konuda "Benden artık bu kadar" diyecek noktaya geldiğini hayal bile edemediğini anlattı.

Kate Hudson "Çok sayıda çocuk sahibi olabilirim. Şimdi bile böyle düşünüyorum" dedi.

Hudson sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık çocuk doğurmayacağımı düşünmek bana tuhaf geliyor. Çünkü çocuk sahibi olmayı seviyorum."

Hudson yine de çocuk büyütmenin insanı korkutan yanları olduğunu söylemekten de geri durmadı. "Onları izlemeye başlıyorsunuz. Kendilerini sevmelerini ve hayatta iyi kararlar almalarını istiyorsunuz... Onları kendi başlarına bırakmak zorunda kaldığınızda bu korkutucu oluyor. Sonra da onların iyi olduklarını umuyorsunuz" diye konuştu Kate Hudson.

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'ÇOCUKLAR DA DAHA FAZLA SEVGİ GÖRÜYOR'

Kate Hudson daha önce de People dergisine verdiği bir röportajda da ailesini "yamalı bohça" olarak tanımlamıştı.

Hudson "Birbirimize bağlıyız ve çok yakınız. Aşk şekil değiştirebilir. Ne kadar ilginç ki böyle modern bir aileye sahip olduğunuzda çocuklar da çok fazla sevgi görebiliyor" diye konuştu.

Kate Hudson'ın anlattığına göre bu şekilde sürdürdükleri hayat çok kendine özgü. Bütün çocukları, eski eşi, eski nişanlısı ve şu andaki nişanlısı bu işin üstesinden gelmeyi başardı.

Üstelik her üç ilişkisinden dünyaya gelen üç çocuğu da kendilerini Hudson'ın "yamalı bohça' diye tanımladığı bu büyük ailenin bir parçası olarak hissediyor.

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Aslına bakılırsa Kate Hudson kendisi de bu türden bir ailenin üyesi. Annesi Goldie Hawn, babasından boşandıktan yıllar sonra Kurt Russell ile aşk yaşamaya başladı.

Hawn ile Russell, hiç resmi olarak evlenmemelerine rağmen neredeyse yarım asra yakın süredir birlikteler.

Goldie Hawn ve Kurt Russell'ın bu ilişkiden sadece bir tane ortak çocuğu var. Ama eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarını da birlikte ve hala örneklerini sergiledikleri sevgi dolu bir ortamda büyüttüler.