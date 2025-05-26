Üç ilişkiden üç çocuk doğurdu: Bir tane daha neden olmasın! En küçük kızı bile boyuna yetişti

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Sonuç olarak farklı yaş kuşaklarından üç çocuğunu da büyüttü. Biri zaten üniversiteye başladı ve hatta artık kendisi de aşık oldu.

Onun ardından dünyaya gelen ortanca çocuğu, üç kardeş arasında şimdilik en sessizi. O da sakin sakin büyüyor

En küçük çocuğu ve tek kızı da görünüşe göre artık ünlü yıldızın arkadaşı gibi. Hem boyunun boyuna yetişmesi için az zaman kaldı hem de bu küçük çocuk da ruh olarak sanki kendi gençliği gibi.

ÜNLÜLER DÜNYASININ EN RENKLİ SİMALARINDAN BİRİ

Gösteri dünyasının bu renkli siması Kate Hudson'ın ta kendisi bu sözünü ettiğimiz kişi!

Hollywood'un deli dolu yıldızlarından Goldie Hawn ile eki eşi Bill Hudson'ın evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğundan biri olan Kate çoktan kendi ailesini de kurdu.

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İlk eşi Chris Robinson, eski nişanlısı Matt Bellamy ve şu anki nişanlısı Danny Fujkawa'dan birer tane çocuk sahibi oldu 46 yaşındaki Kate Hudson.

İlk göz ağrısı Ryder Robinson, 21 yaşına, ortanca oğlu Bingham Bellamy de 13 yaşına geldi. Tek kızı ve en küçük çocuğu Rani Rose da artık 6 yaşında. Ama çoktan annesinin en yakın arkadaşı oldu bile.

Sık sık onunla birlikte vakit geçiriyor. Sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa araları da gayet iyi.

KIZINDA DA 'OYUNCULUK DAMARI' VARMIŞ

Kate Hudson ile Rani Rose, birlikte ne kadar iyi vakit geçirdiklerinin son örneğini de geçtiğimiz hafta sonu sergiledi.

Hudson; kızıyla birlikte kamera karşısına geçtiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Kate Hudson geçen hafta sonu Napa Vadisi'nde bir konser verdi. Orada sahneye çıkmadan önce de güneşli havanın keyfini kızıyla birlikte çıkardı. İşte paylaştığı video da o anlardan birinde çekilmişti.

Minik Rani Rose, annesinin şöhretinin büyük bir bölümünü borçlu olduğu Almost Famous adlı filmdeki ünlü repliklerinden birini onun arka plandaki sesiyle canlandırdı.

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Küçük kızın hareketleri ve kamera karşısındaki rahatlığı da onun da belki günün birinde oyuncu olacağının ilk işareti sayıldı.

Hudson ve kızı Rani'nin bu ortak çalışmasına sosyal medya takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

AİLESİ DAHA DA BÜYÜSÜN İSTİYOR

Ünlü bir oyuncu olan son dönemde de şarkıcılığıyla konuşulan Kate Hudson bütün bunların ötesinde özel hayatıyla da gündemde. En çok da farklı ilişkilerden dünyaya gelen çocuklarıyla...

Ünlü oyuncu Goldie Hawn ile eski kocası Bill Hudson'ın kızı olan, ama annesinin sevgilisi Kurt Russell tarafından büyütülen Kate Hudson, daha kalabalık bir ailesi olmasını istiyor görünüşe göre.

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Bu ayın ilk yarısında katıldığı bir programda bu konudaki görüşlerini ifade eden Hudson, çocuk konusunda "Benden bu kadar" diyecek noktaya henüz gelmediğini söyledi.

Kate Hudson'a yakın kaynaklara göre en küçük çocuğunu 6 yaşına getiren Hudson, en azından bir tane daha doğurmak istiyor.

'SEVGİLİM BENDEN DAHA GENÇ'

Bu konuda da iki güvencesi var.

Kendisi artık 45 yaşında ama nişanlısı Danny Fujikawa ondan daha genç, henüz 38 yaşında.

Ayrıca anlattığına göre ilerleyen yıllara rağmen Hudson'ın sağlığı da yerinde. Hatta doktoru ona "Bir çocuk daha dünyaya getirmemen için neden yok" diye garanti de verdi.

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Diğer yandan ikinci bebeğini 48 yaşında dünyaya getiren Rachel Weisz, aynı şekilde 47 yaşında ikinci kez anne olan Halle Berry gibi örnekler de ona cesaret veriyor.

Ona göre bu konudaki en cesur örnek ise 50 yaşında anne olan Janet Jackson.

İçindeki dinmeyen bu çocuk yapma sevdası yüzünden Kate Hudson, evinde "kamuoyu araştırması" da yaptı.

İlk kocası Chris Robinson 'dan dünyaya gelen 21 yaşındaki en büyük çocuğu Ryder'ın görüşüne başvurdu ilk olarak.

Onun tepkisi pek de öyle beklediği gibi olmadı. Artık gençlik çağlarına gelen ve evden ayrılmaya hazırlanan Ryder annesine "Şaka yapıyorsun, değil mi?" diye yanıt verdi.

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Şu anda nişanlı olduğu Danny Fujikawa'dan olan 7 yaşındaki kızı Rani ise annesinin kendisine bir erkek ya da kız kardeş vermesinden ne kadar büyük bir mutluluk duyacağını saklamadı.

'BENİM AİLEM YAMALI BOHÇA GİBİ'

Kate Hudson daha önce de People dergisine verdiği bir röportajda da ailesini "yamalı bohça" olarak tanımlamıştı.

Hudson "Birbirimize bağlıyız ve çok yakınız. Aşk şekil değiştirebilir. Ne kadar ilginç ki böyle modern bir aileye sahip olduğunuzda çocuklar da çok fazla sevgi görebiliyor" diye konuştu.

Kate Hudson'ın anlattığına göre bu şekilde sürdürdükleri hayat çok kendine özgü. Bütün çocukları, eski eşi, eski nişanlısı ve şu andaki nişanlısı bu işin üstesinden gelmeyi başardı.

Üstelik her üç ilişkisinden dünyaya gelen üç çocuğu da kendilerini Hudson'ın "yamalı bohça' diye tanımladığı bu büyük ailenin bir parçası olarak hissediyor.

KENDİSİ DE ÖYLE BİR AİLEDE BÜYÜDÜ

Aslına bakılırsa Kate Hudson kendisi de bu türden bir ailenin üyesi. Annesi Goldie Hawn, babasından boşandıktan yıllar sonra Kurt Russell ile aşk yaşamaya başladı.

Hawn ile Russell, hiç resmi olarak evlenmemelerine rağmen neredeyse yarım asra yakın süredir birlikteler.

Goldie Hawn ve Kurt Russell'ın bu ilişkiden sadece bir tane ortak çocuğu var. Ama eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarını da birlikte ve hala örneklerini sergiledikleri sevgi dolu bir ortamda büyüttüler.