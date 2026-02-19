ÃœÃ§ farklÄ± iliÅŸkiden Ã¼Ã§ Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmiÅŸti: OÄŸlum nesiller sonra ailenin ilk Ã¼niversite mezunu olacak

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte bunlara yakÄ±n zamanda bir yenisi daha eklenecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. ÃœnlÃ¼ bir ailenin Ã§ocuÄŸu da kÄ±sa bir sÃ¼re sonra gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda yerini alacak.

Ama bir farkla.

O, bu iÅŸin okulunu bitirmiÅŸ olarak Ã§Ä±kacak o "pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ±" sahneye. AlaylÄ± deÄŸil, mektepli olacak bir baÅŸka deyiÅŸle.

Bu genÃ§ adam hem annesinden, hem babasÄ±ndan daha da Ã¶tesinde anneannesinden ve dedesinden Ã¼nlÃ¼ bir aileden geliyor.

ÃœNLÃœ YILDIZIN OÄžLU DA ONUN AYAK Ä°ZLERÄ°NÄ° TAKÄ°P EDÄ°YOR

Son dÃ¶nemde Ã¶nemli rollerini Hugh Jackman ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Song Sung Blue adlÄ± filmle konuÅŸulan Kate Hudson ile ilk kocasÄ± mÃ¼zisyen Chris Robinson'Ä±n oÄŸlu Ryder bu genÃ§.

46 yaÅŸÄ±ndaki Kate Hudson, 22 yaÅŸÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu Ryder Robinson'Ä±n da kendisi gibi oyuncu olmak istediÄŸini sÃ¶yledi.

Entertainment Tonight'a konuÅŸan Hudson, sunucu Nischelle Turner'Ä±n "OÄŸlunuz da oyuncu olmak istiyor mu?" sorusuna "Evet" diye yanÄ±t verdi.

Sonra da bu konuda ne kadar heyecanlÄ± olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi: "Bu yÄ±l Ã¼niversiteden mezun oluyor. Ä°nanamÄ±yorum, Ã§ok heyecan verici."

ÃœÃ‡ NESÄ°LDÄ°R AÄ°LEDEKÄ° Ä°LK ÃœNÄ°VERSÄ°TE MEZUNU :Â Â AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Hudson'Ä±n bunca heyecan duymasÄ±nÄ±n nedeni sadece oÄŸlunun Ã¼niversiteyi bitirecek olmasÄ± deÄŸil. Bunu da "SanÄ±rÄ±m Ã¼Ã§ nesildir ailemizde Ã¼niversiteden mezun olacak ilk kiÅŸi Ryder" sÃ¶zleriyle ifade etti.





BÄ°R AÄ°LE GELENEÄžÄ°

Kate Hudson'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Ryder, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki mayÄ±s ayÄ±nda New York Ãœniversitesi'nden mezun olacak.

Kate Hudson'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re oÄŸlu Ryder, sadece kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek iÃ§in Ã§abalamÄ±yor, aynÄ± zamanda iÅŸin inceliklerini ve tekniÄŸini de Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Gelecekte de iyi iÅŸler yapmak istiyor.

Hudson "Bence bizim ailede, eÄŸer bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde bunu meslek olarak seÃ§ecekseniz, yapacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸi anlamanÄ±z ve ona inanmanÄ±z gerekiyor" diye konuÅŸtu.

Kate Hudson'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ryder Robinson, oyunculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra mobilya tasarÄ±mÄ±yla da ilgileniyor.

ÃœNLÃœ AÄ°LENÄ°N OÄžLU OLARAK DOÄžDU

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir parantez de aÃ§alÄ±m... Ryder Robinson, sadece ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Kate Hudson ile mÃ¼zisyen Chris Robinson'Ä±n oÄŸlu deÄŸil.

Anneannesi Hollywood'un birkaÃ§ dÃ¶nemine damga vuran yÄ±ldÄ±zlardan biri olan Goldie Hawn.

Hawn her ne kadar yÄ±llar Ã¶nce ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da eski kocasÄ± Bill Hudson da bir oyuncu ve mÃ¼zisyen.

Goldie Hawn'Ä±n 40 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Kurt Russell da Hollywood'un emektarlarÄ±ndan biri.

Bir baÅŸka deyiÅŸle gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§ine doÄŸun Ryder'Ä±n yine bu alanda kariyer yapmak istemesi gayet normal.

ÃœÃ‡ Ä°LÄ°ÅžKÄ°DEN ÃœÃ‡ Ã‡OCUK DÃœNYAYA GETÄ°RDÄ°:ÂKate Hudson'Ä±n Ryder dÄ±ÅŸÄ±nda iki tane daha Ã§ocuÄŸu var. Her biri de farklÄ± iliÅŸkilerinden. Eski niÅŸanlÄ±sÄ± Matt Bellamy'den Bingham, ÅŸu anda niÅŸanlÄ± olduÄŸu Danny Fujikawa'dan da Rani Rose adÄ±nda biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuÄŸu daha bulunuyor.

